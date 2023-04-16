https://ria.ru/20230416/sudan-1865635280.html
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Индии
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Индии - РИА Новости, 16.04.2023
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Индии
Гражданин Индии погиб в результате столкновений в Судане, сообщает посольство Индии в Хартуме. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:20
2023-04-16T11:20
2023-04-16T11:20
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судан
индия
хартум (город)
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гражданин Индии погиб в результате столкновений в Судане, сообщает посольство Индии в Хартуме. "Гражданин Индии Альберт Огестин, работник конгломерата DAL Group, который вчера получил огнестрельное ранение, умер от полученных травм", - говорится в сообщении посольства Индии в Facebook*. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, индия, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Индия, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Индии
Во время столкновений в Судане погиб гражданин Индии, работник конгломерата DAL Group
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гражданин Индии погиб в результате столкновений в Судане, сообщает посольство Индии в Хартуме.
"Гражданин Индии Альберт Огестин, работник конгломерата DAL Group, который вчера получил огнестрельное ранение, умер от полученных травм", - говорится в сообщении посольства Индии в Facebook*.
Главком ВС Судана распустил силы быстрого реагирования
В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. В Омдурмане шесть человек погибли из-за боев армии и СБР Судана