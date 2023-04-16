https://ria.ru/20230416/sudan-1865613292.html

Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане

Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане - РИА Новости, 16.04.2023

Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане

Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главами МИД Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Фейсалом бен Фарханом и Абдаллой бен Зейдом Аль РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T07:31

2023-04-16T07:31

2023-04-16T07:31

судан

хартум (город)

в мире

сша

энтони блинкен

мухаммед дагло

союз биатлонистов россии (сбр)

столкновения в хартуме

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главами МИД Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Фейсалом бен Фарханом и Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном согласился, что конфликтующие стороны в Судане должны немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий, сообщил госдепартамент. Отмечается, что возвращение сторон к переговорам является единственным выходом из сложившейся ситуации. В заявлении также подчеркивается, что американские власти продолжают поддерживать контакт со своим посольством в Хартуме и несут полную ответственность за его сотрудников. Ранее Блинкен заявил, что обеспокоен ситуацией в Судане, а также призвал все стороны немедленно прекратить насилие и избегать дальнейшей эскалации. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли 56 человек, 596 пострадали. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.

https://ria.ru/20230416/oon-1865609697.html

судан

хартум (город)

сша

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судан, хартум (город), в мире, сша, энтони блинкен, мухаммед дагло, союз биатлонистов россии (сбр), столкновения в хартуме