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Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
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07:31 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/sudan-1865613292.html
Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане
Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане
Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главами МИД Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Фейсалом бен Фарханом и Абдаллой бен Зейдом Аль РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T07:31
2023-04-16T07:31
судан
хартум (город)
в мире
сша
энтони блинкен
мухаммед дагло
союз биатлонистов россии (сбр)
столкновения в хартуме
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главами МИД Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Фейсалом бен Фарханом и Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном согласился, что конфликтующие стороны в Судане должны немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий, сообщил госдепартамент. Отмечается, что возвращение сторон к переговорам является единственным выходом из сложившейся ситуации. В заявлении также подчеркивается, что американские власти продолжают поддерживать контакт со своим посольством в Хартуме и несут полную ответственность за его сотрудников. Ранее Блинкен заявил, что обеспокоен ситуацией в Судане, а также призвал все стороны немедленно прекратить насилие и избегать дальнейшей эскалации. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли 56 человек, 596 пострадали. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
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судан, хартум (город), в мире, сша, энтони блинкен, мухаммед дагло, союз биатлонистов россии (сбр), столкновения в хартуме
Судан, Хартум (город), В мире, США, Энтони Блинкен, Мухаммед Дагло, Союз биатлонистов России (СБР), Столкновения в Хартуме
Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ призывают прекратить насилие в Судане

Блинкен: США, Саудовская Аравия и ОАЭ считают необходимым прекращение насилия в Судане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с главами МИД Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Фейсалом бен Фарханом и Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном согласился, что конфликтующие стороны в Судане должны немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий, сообщил госдепартамент.
«
"Мы согласились с тем, что сторонам необходимо немедленно прекратить боевые действия без предварительных условий. Я настоятельно призываю генерала Абдель Фаттаха Бурхана и генерала Мухаммеда Дагло принять активные меры по снижению напряженности и обеспечения безопасности всех гражданских лиц", - говорится в заявлении.
Отмечается, что возвращение сторон к переговорам является единственным выходом из сложившейся ситуации.
В заявлении также подчеркивается, что американские власти продолжают поддерживать контакт со своим посольством в Хартуме и несут полную ответственность за его сотрудников.
Ранее Блинкен заявил, что обеспокоен ситуацией в Судане, а также призвал все стороны немедленно прекратить насилие и избегать дальнейшей эскалации.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли 56 человек, 596 пострадали.
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия
05:22
 
СуданХартум (город)В миреСШАЭнтони БлинкенМухаммед ДаглоСоюз биатлонистов России (СБР)Столкновения в Хартуме
 
 
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