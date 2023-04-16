https://ria.ru/20230416/sudan-1865611309.html
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек - РИА Новости, 16.04.2023
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек, 596 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T06:23
2023-04-16T06:23
2023-04-16T07:12
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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек, 596 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны."Погибли 56 человек, пострадали 595", - говорится в сообщении.Ранее агентство со ссылкой на центральный комитет Судана передавало о 25 погибших и 183 пострадавших.В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
https://ria.ru/20230416/sudan-1865600334.html
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судан, в мире, хартум (город)
Судан, В мире, Хартум (город)
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек
Reuters: число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек, 596 пострадали
ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости.
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56 человек, 596 пострадали, передает
агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны.
"Погибли 56 человек, пострадали 595", - говорится в сообщении.
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Ранее агентство со ссылкой на центральный комитет Судана передавало о 25 погибших и 183 пострадавших.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме
. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
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