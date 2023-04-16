https://ria.ru/20230416/sudan-1865610468.html
В суданском Хартуме на фоне столкновений объявили воскресенье выходным днем
В суданском Хартуме на фоне столкновений объявили воскресенье выходным днем - РИА Новости, 16.04.2023
В суданском Хартуме на фоне столкновений объявили воскресенье выходным днем
Комитет по координации вопросов безопасности провинции Хартум объявил воскресенье,16 апреля, официальным выходным в целях защиты граждан и их имущества на фоне... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T05:53
2023-04-16T05:53
2023-04-16T05:53
хартум (город)
судан
столкновения в хартуме
в мире
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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Комитет по координации вопросов безопасности провинции Хартум объявил воскресенье,16 апреля, официальным выходным в целях защиты граждан и их имущества на фоне столкновений в Судане, передает информационное агентство SUNA со ссылкой на заявление властей. Власти также призвали граждан оставаться дома и не приближаться к районам столкновений. Отмечается, что правительство продолжит оказывать населению необходимую помощь. Власти призвали граждан следить за новостями из надежных источников и не верить слухам. В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие регионы. Как сообщил центральный комитет врачей страны, в результате столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали.
https://ria.ru/20230416/oon-1865609697.html
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хартум (город), судан, столкновения в хартуме, в мире
Хартум (город), Судан, Столкновения в Хартуме, В мире
В суданском Хартуме на фоне столкновений объявили воскресенье выходным днем
SUNA: власти Хартума объявили воскресенье выходным на фоне столкновений в Судане