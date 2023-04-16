https://ria.ru/20230416/sudan-1865603450.html

Суданская армия нанесла авиационный и артиллерийский удары по лагерю СБР

Суданская армия нанесла авиационный и артиллерийский удары по лагерю СБР - РИА Новости, 16.04.2023

Суданская армия нанесла авиационный и артиллерийский удары по лагерю СБР

ВВС Судана нанесли авиаудар по лагерю сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман вблизи столицы страны Хартума, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T01:49

2023-04-16T01:49

2023-04-16T02:09

судан

столкновения в хартуме

в мире

хартум (город)

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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. ВВС Судана нанесли авиаудар по лагерю сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман вблизи столицы страны Хартума, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на военных.В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали.Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.

https://ria.ru/20230416/sudan-1865603123.html

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судан, столкновения в хартуме, в мире, хартум (город)