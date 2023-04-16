https://ria.ru/20230416/sudan-1865603123.html
ЕC готов поддержать усилия по достижению диалога в Судане, заявил Боррель
ЕC готов поддержать усилия по достижению диалога в Судане, заявил Боррель - РИА Новости, 16.04.2023
ЕC готов поддержать усилия по достижению диалога в Судане, заявил Боррель
ЕС готов поддержать любые усилия по достижению диалога и посредничества между конфликтующими сторонами в Судане, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:42
2023-04-16T01:42
2023-04-16T01:42
в мире
судан
хартум (город)
жозеп боррель
евросоюз
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664827_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0af783742f45fc20c45e061b851a22a7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. ЕС готов поддержать любые усилия по достижению диалога и посредничества между конфликтующими сторонами в Судане, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель. Ранее Боррель заявил о призыве ЕС ко всем сторонам конфликта в Судане прекратить насилие. Он также отметил, что весь персонал союза в стране "находится в безопасности". В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали. Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664827_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_dff3a3c99b529cdddffeaca96acd6ef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), жозеп боррель, евросоюз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Жозеп Боррель, Евросоюз, Столкновения в Хартуме
ЕC готов поддержать усилия по достижению диалога в Судане, заявил Боррель
Боррель заявил о готовности ЕС поддержать любые усилия по достижению диалога в Судане
БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. ЕС готов поддержать любые усилия по достижению диалога и посредничества между конфликтующими сторонами в Судане, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель.
«
"Приветствуются все усилия по поиску путей поддержки диалога и посредничества. ЕС готов поддержать такие усилия", - написал он в Twitter.
Ранее Боррель заявил о призыве ЕС ко всем сторонам конфликта в Судане прекратить насилие. Он также отметил, что весь персонал союза в стране "находится в безопасности".
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум
. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы. Как передало агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны, в результате данных столкновений погибли не менее 25 человек, 183 пострадали.
Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним