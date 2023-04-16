https://ria.ru/20230416/sudan-1865600334.html

Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане - РИА Новости, 16.04.2023

Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T01:01

2023-04-16T01:01

2023-04-16T01:01

в мире

судан

оон

столкновения в хартуме

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

мухаммед дагло

союз биатлонистов россии (сбр)

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ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом и заместителем главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло, призвав их прекратить насилие и вернуться к диалогу, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Отмечается, что генсек ООН также предложил сторонам свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.В субботу Гутерреш призвал руководителей сил быстрого реагирования и суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса.По словам Дюжаррика, Гутерреш в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита власти.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

судан

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в мире, судан, оон, столкновения в хартуме, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, мухаммед дагло, союз биатлонистов россии (сбр)