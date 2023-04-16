https://ria.ru/20230416/sudan-1865600334.html
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:01
2023-04-16T01:01
2023-04-16T01:01
в мире
судан
оон
столкновения в хартуме
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
мухаммед дагло
союз биатлонистов россии (сбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg
ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом и заместителем главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло, призвав их прекратить насилие и вернуться к диалогу, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Отмечается, что генсек ООН также предложил сторонам свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.В субботу Гутерреш призвал руководителей сил быстрого реагирования и суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса.По словам Дюжаррика, Гутерреш в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита власти.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_3155e061adaf1f217436a293ff47704c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, оон, столкновения в хартуме, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, мухаммед дагло, союз биатлонистов россии (сбр)
В мире, Судан, ООН, Столкновения в Хартуме, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Мухаммед Дагло, Союз биатлонистов России (СБР)
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Генсек ООН Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане, призвав к диалогу
ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом и заместителем главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло, призвав их прекратить насилие и вернуться к диалогу, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«
"Генеральный секретарь провел переговоры с генерал-лейтенантом Абдель Фаттахом Бурханом и главой СБР генерал-лейтенантом Мухаммедом Дагло, призвав к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу", - написал Дюжаррик в Twitter.
Отмечается, что генсек ООН также предложил сторонам свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.
В субботу Гутерреш призвал руководителей сил быстрого реагирования и суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса.
По словам Дюжаррика, Гутерреш в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита власти.
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР