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Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
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01:01 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/sudan-1865600334.html
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане - РИА Новости, 16.04.2023
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:01
2023-04-16T01:01
в мире
судан
оон
столкновения в хартуме
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
мухаммед дагло
союз биатлонистов россии (сбр)
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом и заместителем главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло, призвав их прекратить насилие и вернуться к диалогу, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Отмечается, что генсек ООН также предложил сторонам свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.В субботу Гутерреш призвал руководителей сил быстрого реагирования и суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса.По словам Дюжаррика, Гутерреш в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита власти.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html
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в мире, судан, оон, столкновения в хартуме, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, мухаммед дагло, союз биатлонистов россии (сбр)
В мире, Судан, ООН, Столкновения в Хартуме, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Мухаммед Дагло, Союз биатлонистов России (СБР)
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

Генсек ООН Гутерреш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане, призвав к диалогу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 16 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с лидерами сторон конфликта в Судане - главой суверенного совета страны и командующим ВС Абдель Фаттахом Бурханом и заместителем главы суверенного совета и командующим силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло, призвав их прекратить насилие и вернуться к диалогу, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«
"Генеральный секретарь провел переговоры с генерал-лейтенантом Абдель Фаттахом Бурханом и главой СБР генерал-лейтенантом Мухаммедом Дагло, призвав к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу", - написал Дюжаррик в Twitter.
Отмечается, что генсек ООН также предложил сторонам свою помощь в восстановлении безопасности и завершении конфликта.
В субботу Гутерреш призвал руководителей сил быстрого реагирования и суданских вооруженных сил немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и начать диалог для урегулирования нынешнего кризиса.
По словам Дюжаррика, Гутерреш в контакте с лидерами региона и подтверждает готовность ООН оказывать поддержку народу Судана в его усилиях по восстановлению демократического транзита власти.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Армия Судана выдвинула условия для начала переговоров с СБР
Вчера, 20:00
 
В миреСуданООНСтолкновения в ХартумеАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикМухаммед ДаглоСоюз биатлонистов России (СБР)
 
 
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