https://ria.ru/20230416/strelba-1865709228.html

При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека

При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека - РИА Новости, 16.04.2023

При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека

Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске, злоумышленника уже установили и ищут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T22:53

2023-04-16T22:53

2023-04-16T22:53

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске, злоумышленника уже установили и ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По информации полиции, инцидент произошёл в воскресенье утром в кафе на Парковой улице в Подольске. "Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие. В результате стрельбы двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы. Установлен мужчина 1987 года рождения, который подозревается в совершении противоправного деяния. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника", - сказал собеседник. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, добавил он.

https://ria.ru/20230202/strelba-1849289495.html

подольск

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, подольск, московская область (подмосковье)