https://ria.ru/20230416/strelba-1865709228.html
При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека
При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека - РИА Новости, 16.04.2023
При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека
Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске, злоумышленника уже установили и ищут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T22:53
2023-04-16T22:53
2023-04-16T22:53
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске, злоумышленника уже установили и ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. По информации полиции, инцидент произошёл в воскресенье утром в кафе на Парковой улице в Подольске. "Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие. В результате стрельбы двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы. Установлен мужчина 1987 года рождения, который подозревается в совершении противоправного деяния. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника", - сказал собеседник. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, добавил он.
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подольск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека
При стрельбе в подольском кафе пострадали два человека, злоумышленника уже установили
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске, злоумышленника уже установили и ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
По информации полиции, инцидент произошёл в воскресенье утром в кафе на Парковой улице в Подольске
.
"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие. В результате стрельбы двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы. Установлен мужчина 1987 года рождения, который подозревается в совершении противоправного деяния. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника", - сказал собеседник.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, добавил он.
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