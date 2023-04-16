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При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека - РИА Новости, 16.04.2023
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17:10 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/strelba-1865674750.html
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека - РИА Новости, 16.04.2023
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T17:10
2023-04-16T17:10
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное правоохранительное ведомство. По данным СМИ, стрельба возникла в субботу вечером на вечеринке для подростков по случаю дня рождения. "На данный момент есть четыре подтвержденные жертвы и множество раненых", - цитируют СМИ пресс-релиз Агентства охраны правопорядка Алабамы. Местная телестанция WRBL передает, что пострадавших при стрельбе "более 20".
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в мире, алабама, сша
В мире, Алабама, США
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека

При стрельбе на вечеринке для подростков в Алабаме погибли четыре человека, многие ранены

© AP Photo / Brynn AndersonПолицейские машины в Алабаме
Полицейские машины в Алабаме - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Brynn Anderson
Полицейские машины в Алабаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное правоохранительное ведомство.
По данным СМИ, стрельба возникла в субботу вечером на вечеринке для подростков по случаю дня рождения.
"На данный момент есть четыре подтвержденные жертвы и множество раненых", - цитируют СМИ пресс-релиз Агентства охраны правопорядка Алабамы.
Местная телестанция WRBL передает, что пострадавших при стрельбе "более 20".
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