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При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека

При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека - РИА Новости, 16.04.2023

При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T17:10

2023-04-16T17:10

2023-04-16T17:10

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное правоохранительное ведомство. По данным СМИ, стрельба возникла в субботу вечером на вечеринке для подростков по случаю дня рождения. "На данный момент есть четыре подтвержденные жертвы и множество раненых", - цитируют СМИ пресс-релиз Агентства охраны правопорядка Алабамы. Местная телестанция WRBL передает, что пострадавших при стрельбе "более 20".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алабама, сша