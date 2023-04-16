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При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека - РИА Новости, 16.04.2023
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T17:10
2023-04-16T17:10
2023-04-16T17:10
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное правоохранительное ведомство. По данным СМИ, стрельба возникла в субботу вечером на вечеринке для подростков по случаю дня рождения. "На данный момент есть четыре подтвержденные жертвы и множество раненых", - цитируют СМИ пресс-релиз Агентства охраны правопорядка Алабамы. Местная телестанция WRBL передает, что пострадавших при стрельбе "более 20".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алабама, сша
При стрельбе на вечеринке в Алабаме погибли четыре человека
При стрельбе на вечеринке для подростков в Алабаме погибли четыре человека, многие ранены
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, множество получили ранения при стрельбе в американском городе Дейдвилл, штат Алабама, сообщило местное правоохранительное ведомство.
По данным СМИ, стрельба возникла в субботу вечером на вечеринке для подростков по случаю дня рождения.
"На данный момент есть четыре подтвержденные жертвы и множество раненых", - цитируют СМИ пресс-релиз Агентства охраны правопорядка Алабамы
.
Местная телестанция WRBL передает, что пострадавших при стрельбе "более 20".
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