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В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров

В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров - РИА Новости, 16.04.2023

В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров

Пожарным удалось полностью локализовать пожар площадью 972 акра (около 400 гектаров) в населенном пункте Уэст-Миллфорд на севере американского штата Нью-Джерси, РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T04:57

2023-04-16T04:57

2023-04-16T04:57

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пожарным удалось полностью локализовать пожар площадью 972 акра (около 400 гектаров) в населенном пункте Уэст-Миллфорд на севере американского штата Нью-Джерси, сообщила лесопожарная служба штата. В среду лесопожарная служба Нью-Джерси сообщила, что площадь лесного пожара в Нью-Джерси на северо-востоке США достигла 2,5 тысяч акров (более 10 миллионов квадратных метров). Пожар вспыхнул ранее в тот же день около населенного пункта Манчестер Тауншип. Сообщалось, что была проведена эвакуация из 170 зданий. Эвакуированные жители были переведены в среднюю школу Манчестер Тауншип, где им была оказана помощь от Американского Красного Креста, местной скорой помощи и полиции.

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