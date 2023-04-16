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В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров - РИА Новости, 16.04.2023
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04:57 16.04.2023
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В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров
В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров - РИА Новости, 16.04.2023
В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров
Пожарным удалось полностью локализовать пожар площадью 972 акра (около 400 гектаров) в населенном пункте Уэст-Миллфорд на севере американского штата Нью-Джерси, РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T04:57
2023-04-16T04:57
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пожарным удалось полностью локализовать пожар площадью 972 акра (около 400 гектаров) в населенном пункте Уэст-Миллфорд на севере американского штата Нью-Джерси, сообщила лесопожарная служба штата. В среду лесопожарная служба Нью-Джерси сообщила, что площадь лесного пожара в Нью-Джерси на северо-востоке США достигла 2,5 тысяч акров (более 10 миллионов квадратных метров). Пожар вспыхнул ранее в тот же день около населенного пункта Манчестер Тауншип. Сообщалось, что была проведена эвакуация из 170 зданий. Эвакуированные жители были переведены в среднюю школу Манчестер Тауншип, где им была оказана помощь от Американского Красного Креста, местной скорой помощи и полиции.
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нью-джерси, сша, в мире
Нью-Джерси, США, В мире
В США локализовали пожар на площади около 400 гектаров

В американском штате Нью-Джерси локализовали пожар на площади около 400 гектаров

© РИА Новости / Кейтлин Оукс | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы США
Сотрудники пожарной службы США - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Сотрудники пожарной службы США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пожарным удалось полностью локализовать пожар площадью 972 акра (около 400 гектаров) в населенном пункте Уэст-Миллфорд на севере американского штата Нью-Джерси, сообщила лесопожарная служба штата.
«
"Лесопожарная служба Нью-Джерси добилась 100-процентной локализации лесного пожара площадью 972 акра в населенном пункте Уэст-Милфорд на территории водораздела Ньюарк", - говорится в сообщении службы в Twitter.
В среду лесопожарная служба Нью-Джерси сообщила, что площадь лесного пожара в Нью-Джерси на северо-востоке США достигла 2,5 тысяч акров (более 10 миллионов квадратных метров). Пожар вспыхнул ранее в тот же день около населенного пункта Манчестер Тауншип.
Сообщалось, что была проведена эвакуация из 170 зданий. Эвакуированные жители были переведены в среднюю школу Манчестер Тауншип, где им была оказана помощь от Американского Красного Креста, местной скорой помощи и полиции.
Пожарный США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
На ядерно-оружейном объекте в США произошел пожар
22 февраля, 22:55
 
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