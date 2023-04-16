Спецоперация, 16 апреля: ВСУ обстреляли Донецк в пасхальную ночь
Спецоперация, 16 апреля: украинские войска обстреляли Донецк в пасхальную ночь
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк, один из обстрелов пришелся по району Спасо-Преображенского собора, российские военные нанесли ряд ударов по позициям противника, французские журналисты прибыли с неясной целью в район Гуляйполя в Запорожье.
Ход спецоперации
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и десять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе российского военного ведомства. Также пресс-служба сообщила, что штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска.
В Минобороны России отметили, что "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также 14 единиц техники. Кроме того, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По сообщению военного ведомства РФ, российские авиация и артиллерия нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также командным пунктам бригад территориальной обороны в ДНР и Запорожской области. На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
Конфликт и Европа
По данным радиоразведки, в район Гуляйполя Запорожской области прибыли французские журналисты с большой долей вероятности для съемки провокаций о российских ударах, сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
Обращение папы Франциска
Обстрел Донецка
В пасхальную ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк, в том числе один из обстрелов пришелся в район Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Погибла женщина 1966 года рождения, семь человек были ранены.