https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865705050.html

Спецоперация, 16 апреля: ВСУ обстреляли Донецк в пасхальную ночь

Спецоперация, 16 апреля: ВСУ обстреляли Донецк в пасхальную ночь - РИА Новости, 16.04.2023

Спецоперация, 16 апреля: ВСУ обстреляли Донецк в пасхальную ночь

В пасхальную ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк, один из обстрелов пришелся по району Спасо-Преображенского собора, российские военные... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T21:44

2023-04-16T21:44

2023-04-16T21:52

специальная военная операция на украине

франциск (хорхе марио бергольо)

донецк

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В пасхальную ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк, один из обстрелов пришелся по району Спасо-Преображенского собора, российские военные нанесли ряд ударов по позициям противника, французские журналисты прибыли с неясной целью в район Гуляйполя в Запорожье. Ход спецоперации Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства, сообщили в воскресенье в Минобороны России. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и десять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе российского военного ведомства. Также пресс-служба сообщила, что штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артемовска. В Минобороны России отметили, что "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также 14 единиц техники. Кроме того, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. По сообщению военного ведомства РФ, российские авиация и артиллерия нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям, а также командным пунктам бригад территориальной обороны в ДНР и Запорожской области. На херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и одну гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. Конфликт и Европа По данным радиоразведки, в район Гуляйполя Запорожской области прибыли французские журналисты с большой долей вероятности для съемки провокаций о российских ударах, сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев. Италия передала Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L, поезд с ними прошел в субботу через вокзал северного города Удине, сообщили в воскресенье газеты la Repubblica и Corriere della Sera. Обращение папы Франциска Папа Римский Франциск поздравил всех христиан, которые в это воскресенье отмечают праздник Светлого Воскресения Христова, и особо обратился к верующим в России и Украине, пожелав им достижения мира. Обстрел Донецка В пасхальную ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк, в том числе один из обстрелов пришелся в район Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Погибла женщина 1966 года рождения, семь человек были ранены.

https://ria.ru/20230416/obstrel-1865649233.html

https://ria.ru/20230414/oruzhie-1865221720.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

артемовск

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франциск (хорхе марио бергольо), донецк, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, артемовск, запорожская область