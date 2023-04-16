Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865656843.html
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:34
2023-04-16T14:34
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384160_0:71:3035:1778_1920x0_80_0_0_9eb897fb2a5f6fd81c43bcdb017934a1.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата ДНР и ЛНР. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230416/poteri-1865656162.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384160_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_405e7719d9dcc9ef880f0168a82c59cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять снарядов РСЗО и три ракеты HARM

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Командная машина зенитно-ракетного комплекса Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Командная машина зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении
Вчера, 14:29
Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата ДНР и ЛНР.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала