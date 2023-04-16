https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865656843.html

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:34

2023-04-16T14:34

2023-04-16T14:34

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384160_0:71:3035:1778_1920x0_80_0_0_9eb897fb2a5f6fd81c43bcdb017934a1.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата ДНР и ЛНР. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230416/poteri-1865656162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность