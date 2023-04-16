https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865656843.html
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 16.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:34
2023-04-16T14:34
2023-04-16T14:34
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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безопасность
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата ДНР и ЛНР. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230416/poteri-1865656162.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила десять снарядов РСЗО и три ракеты HARM
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских беспилотника, три противорадарные ракеты HARM и 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за минувшие сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата ДНР
и ЛНР
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине