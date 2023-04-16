https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865655785.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 16.04.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:26

2023-04-16T14:26

2023-04-16T14:33

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР. Кроме того, в районе Новодонецкого пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

угледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, угледар, донецкая народная республика