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Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 16.04.2023 (обновлено: 14:33 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865655785.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 16.04.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:26
2023-04-16T14:33
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР. Кроме того, в районе Новодонецкого пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны.
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россия
сша
угледар
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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 45 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР. Кроме того, в районе Новодонецкого пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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