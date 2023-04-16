https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865655785.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 16.04.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:26
2023-04-16T14:26
2023-04-16T14:33
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 45 украинских военных и четыре единицы техники, включая одну контрбатарейную радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара и Новоселки в ДНР. Кроме того, в районе Новодонецкого пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 45 военных ВСУ