https://ria.ru/20230416/spetsoperatsiya-1865633173.html
Российские военные уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.04.2023
Российские военные уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении
Расчеты РСЗО "Торнадо" Вооруженных сил России уничтожают артиллерию украинских войск при контрбатарейной борьбе на Запорожском направлении, сообщил... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:06
2023-04-16T11:06
2023-04-16T11:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо" Вооруженных сил России уничтожают артиллерию украинских войск при контрбатарейной борьбе на Запорожском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. Он отметил, что российские военные подавили цель."Противник с тех точек больше огонь не ведет", — подчеркнул собеседник агентства.Сегодня командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б" сообщил РИА Новости, что украинские военные активизировали действия на Запорожском направлении. При этом российские бойцы работают на опережение планов противника.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица.Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В свою очередь, в Запорожской области, как и в других новых субъектах России, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20230416/donetsk-1865623595.html
https://ria.ru/20230404/oruzhie-1862866733.html
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожают артиллерию ВСУ на Запорожском направлении
РСЗО "Торнадо" уничтожают артиллерию украинских войск на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо" Вооруженных сил России уничтожают артиллерию украинских войск при контрбатарейной борьбе на Запорожском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Противник применил по нашему переднему краю подразделения ствольной артиллерии. Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение", — рассказал командир подразделения РСЗО.
Он отметил, что российские военные подавили цель.
"Противник с тех точек больше огонь не ведет", — подчеркнул собеседник агентства.
Сегодня командир артиллерийского расчета орудия "Мста-Б" сообщил РИА Новости, что украинские военные активизировали действия на Запорожском направлении. При этом российские бойцы работают на опережение планов противника.
О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова
, оно может начаться, когда прекратится распутица.
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Одним из направлений удара называется Запорожская область
с целью выйти к побережью Азовского моря
, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, Киев подготовил восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.
В свою очередь, в Запорожской области, как и в других новых субъектах России
, заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ
.
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