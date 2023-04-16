https://ria.ru/20230416/sostoyanie-1865660707.html

Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца

Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца - РИА Новости, 16.04.2023

Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца

Марин Ле Пен сообщила о стабильном состоянии отца, пока он находится в больнице

2023-04-16T15:18

2023-04-16T15:18

2023-04-16T15:19

в мире

марин ле пен

франция

жан-мари ле пен

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ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен, накануне попавший в больницу, чувствует себя хорошо, сообщила его дочь Марин Ле Пен, отметив, что пока не имела возможности увидеться с отцом. Накануне вечером СМИ сообщили, что Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии. Согласно медикам, причиной может являться сердечная недостаточность. 94-летний политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта. Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, и был исключен из нее в 2015 году. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.

https://ria.ru/20230413/frantsiya-1865010237.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, марин ле пен, франция, жан-мари ле пен