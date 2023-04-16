Марин Ле Пен рассказала о состоянии отца
Марин Ле Пен сообщила о стабильном состоянии отца, пока он находится в больнице
Жан-Мари Ле Пен. Архивное фото
Марин Ле Пен сообщила о стабильном состоянии отца, пока он находится в больнице
ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Основатель крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен, накануне попавший в больницу, чувствует себя хорошо, сообщила его дочь Марин Ле Пен, отметив, что пока не имела возможности увидеться с отцом.
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"Он с честью приближается к своему 95-летию. Требуется несколько посещений больницы для проведения необходимых процедур, но он чувствует себя хорошо", - сообщила Марин Ле Пен в эфире телеканала LCI.
Накануне вечером СМИ сообщили, что Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии. Согласно медикам, причиной может являться сердечная недостаточность.
94-летний политик в 2022 году уже попадал в больницу с легкой формой инсульта.
Отличающийся крайне правыми взглядами Ле Пен пять раз участвовал в борьбе за президентское кресло. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, и был исключен из нее в 2015 году. В 2019 году истек его мандат евродепутата, однако он часто появляется в СМИ, комментируя текущие события в стране.