https://ria.ru/20230416/sobaki-1865660586.html

В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак

В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак - РИА Новости, 16.04.2023

В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак

В Оренбурге стая бездомных собак загрызла насмерть ребенка, сообщили в Telegram-канале СК. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:18

2023-04-16T15:18

2023-04-16T18:05

происшествия

оренбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Оренбурге стая бездомных собак загрызла насмерть ребенка, сообщили в Telegram-канале СК. По данным СК, собаки напали на мальчика, когда он гулял около своего дома неподалеку от гаражного кооператива в Промышленном районе города. Ребенок умер на месте. Следствие проверит и даст оценку "действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга".

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

оренбург

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)