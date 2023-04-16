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В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак - РИА Новости, 16.04.2023
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15:18 16.04.2023 (обновлено: 18:05 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/sobaki-1865660586.html
В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак
В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак - РИА Новости, 16.04.2023
В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак
В Оренбурге стая бездомных собак загрызла насмерть ребенка, сообщили в Telegram-канале СК. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T15:18
2023-04-16T18:05
происшествия
оренбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Оренбурге стая бездомных собак загрызла насмерть ребенка, сообщили в Telegram-канале СК. По данным СК, собаки напали на мальчика, когда он гулял около своего дома неподалеку от гаражного кооператива в Промышленном районе города. Ребенок умер на месте. Следствие проверит и даст оценку "действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга".
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происшествия, оренбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбурге возбудили дело после гибели ребенка из-за нападения стаи собак

В Оренбурге возбудили дело о халатности после гибели ребенка из-за нападения стаи собак

© Фото : СУ СК по Оренбургской областиСледователь на месте обнаружения ребенка в Промышленном районе города Оренбурга
Следователь на месте обнаружения ребенка в Промышленном районе города Оренбурга - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : СУ СК по Оренбургской области
Следователь на месте обнаружения ребенка в Промышленном районе города Оренбурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Оренбурге стая бездомных собак загрызла насмерть ребенка, сообщили в Telegram-канале СК.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека: по факту гибели несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак", — указали в ведомстве.

По данным СК, собаки напали на мальчика, когда он гулял около своего дома неподалеку от гаражного кооператива в Промышленном районе города. Ребенок умер на месте.
Следствие проверит и даст оценку "действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга".
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ПроисшествияОренбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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