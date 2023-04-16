https://ria.ru/20230416/sobaki-1865605461.html

Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку

Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку - РИА Новости, 16.04.2023

Кинолог объяснил, как правильно выгуливать собаку

Во время прогулок собака социализируется, общается с сородичами и укрепляет эмоциональную связь с хозяином, если питомец все время тянет поводок или ведет себя... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T03:04

2023-04-16T03:04

2023-04-16T03:04

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/50/1508095059_0:201:2400:1551_1920x0_80_0_0_67f66e874f7e6acbc446c932cf91eeb5.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Во время прогулок собака социализируется, общается с сородичами и укрепляет эмоциональную связь с хозяином, если питомец все время тянет поводок или ведет себя гиперактивно, то лучше не пытаться обуздать его физической силой, существуют приёмы, чтобы скорректировать такое поведение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Когда вы поймете, почему собака ведет себя тем или иным образом и научитесь корректировать нежелательное поведение и подкреплять ожидаемое, вы не только наладите тесный контакт с животным, но и будете разделять радость каждой прогулки вместе с любимцем", - добавил он. Кинолог подчеркнул, что применение физической силы и попытки с помощью поводка тащить её в противоположном направлении от того, куда она стремится, могут только ухудшить ситуацию. Собаке, по его словам, важно объяснять, что от нее ожидают, а не тянуть поводок, учитывая только собственный комфорт. Рано или поздно у хозяина может ухудшиться контакт с питомцем, он начнёт вымещать скопившуюся энергию дома, а из-за натянутого поводка будет постоянно перевозбужден на улице, что чревато конфликтами с другими животными. Ключом к безупречному поведению собаки Голубев назвал похвалу. Он уточнил, похвала не просто дает уверенность собаке, но и служит профилактикой стресса и нежелательного поведения. Поощрение хозяина создает предсказуемость для питомца, который точно знает, чего от него ждут и стремится раз за разом повторять эти действия. Президент РКФ порекомендовал хвалить собаку даже за самые "маленькие дела", например, если он спокойно вышел из дома, отозвался на команду или перестал натягивать поводок. Особенно важным Голубев считает контроль состояния, в котором собака выходит на улицу. От этого зависит вся дальнейшая прогулка, поэтому если питомец перевозбуждается перед прогулкой, хозяину стоит найти те "спусковые крючки", которые влияют на его поведение и корректировать их. "Внимательно понаблюдайте за собакой, отследите на что она реагирует: это могут быть ваши действия перед прогулкой, например, вы надеваете штаны или берете поводок, чтобы надеть его на собаку. Необходимо найти, что запускает реакцию, а что ее усиливает. Когда вы поймете, что вызывает возбуждение, необходимо снижать ассоциацию у питомца с прогулкой. Например, собака начинает волноваться, когда вы берете поводок, чтобы снизить волнение, берите поводок в самый последний момент перед выходом на улицу. Тогда у питомца просто не будет времени для того, чтобы успеть чрезмерно возбудиться", - порекомендовал кинолог. Если перевозбужденная собака мечется перед дверью в надежде поскорее выбежать на улицу, её лучше усадить с помощью команды "Сидеть!". Выходить на улицу стоит только после того, как она успокоится, рассказал Голубев. Кроме того, в случае, если прогулка не приносит собаководу и питомцу радость, не нужно насильно заставлять животное гулять и уходить далеко от дома. Постоянное подёргивание поводка, эмоциональные фразы и неспокойное поведение могут заставить собаку нервничать и будут доставлять дискомфорт, объяснил кинолог. Пока питомец не будет готов к длительным прогулкам, лучше выбирать для прогулок ближайшую выгульную площадку, добавил он. Чтобы питомец насладился полноценной прогулкой, президент РКФ посоветовал включить в неё активные игры. Вдоволь наигравшись, собака выплеснет лишнюю энергию и вернется домой уставшей, чтобы отдохнуть, что позволит вам избежать чрезмерной активности и проказ питомца во время выгула, заметил он.

https://ria.ru/20230402/sobaki-1862422600.html

https://ria.ru/20230326/kinolog-1860677899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество