https://ria.ru/20230416/siriya-1865621885.html

Глава МИД Сирии посетит Тунис

Глава МИД Сирии посетит Тунис - РИА Новости, 16.04.2023

Глава МИД Сирии посетит Тунис

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибудет с официальным трехдневным визитом в Тунис, сообщает МИД Туниса. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:30

2023-04-16T09:30

2023-04-16T09:30

в мире

тунис (страна)

сирия

дамаск (город)

фейсал микдад

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибудет с официальным трехдневным визитом в Тунис, сообщает МИД Туниса. "По приглашению министра иностранных дел, по делам миграции и тунисцев за рубежом господина Набиля Аммара министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирийской Арабской Республики доктор Фейсал Микдад совершит рабочий визит в нашу страну с 17 по 19 апреля 2023 года", - говорится в сообщении тунисского МИД в соцсетях. Отмечается, что визит призван показать стремление Дамаска и Туниса восстановить полноценные отношения. В среду газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники писала, что Микдад посетит Тунис на следующей неделе. Визит, как отмечали источники, состоится на фоне назначения Тунисом посла в Сирии - Мухаммеда аль-Махзиби. Его верительные грамоты направили в Дамаск. Ранее сирийское госагентство САНА со ссылкой на совместное заявление властей Сирии и Туниса передавало, что Дамаск решил вновь открыть сирийское посольство в Тунисе и назначить посла в ответ на инициативу тунисского президента Кайса Саида. Тунис разорвал отношения с Сирией, как и многие другие арабские страны, после начала вооружённого конфликта в этой стране более десяти лет назад. В феврале этого года президент Туниса объявил о намерении назначить посла в этой стране.

https://ria.ru/20230311/tunis-1857168792.html

https://ria.ru/20230415/gumkrizis-1865489649.html

тунис (страна)

сирия

дамаск (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тунис (страна), сирия, дамаск (город), фейсал микдад