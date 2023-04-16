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Глава МИД Сирии посетит Тунис - РИА Новости, 16.04.2023
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09:30 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/siriya-1865621885.html
Глава МИД Сирии посетит Тунис
Глава МИД Сирии посетит Тунис - РИА Новости, 16.04.2023
Глава МИД Сирии посетит Тунис
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибудет с официальным трехдневным визитом в Тунис, сообщает МИД Туниса. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:30
2023-04-16T09:30
в мире
тунис (страна)
сирия
дамаск (город)
фейсал микдад
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибудет с официальным трехдневным визитом в Тунис, сообщает МИД Туниса. "По приглашению министра иностранных дел, по делам миграции и тунисцев за рубежом господина Набиля Аммара министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирийской Арабской Республики доктор Фейсал Микдад совершит рабочий визит в нашу страну с 17 по 19 апреля 2023 года", - говорится в сообщении тунисского МИД в соцсетях. Отмечается, что визит призван показать стремление Дамаска и Туниса восстановить полноценные отношения. В среду газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники писала, что Микдад посетит Тунис на следующей неделе. Визит, как отмечали источники, состоится на фоне назначения Тунисом посла в Сирии - Мухаммеда аль-Махзиби. Его верительные грамоты направили в Дамаск. Ранее сирийское госагентство САНА со ссылкой на совместное заявление властей Сирии и Туниса передавало, что Дамаск решил вновь открыть сирийское посольство в Тунисе и назначить посла в ответ на инициативу тунисского президента Кайса Саида. Тунис разорвал отношения с Сирией, как и многие другие арабские страны, после начала вооружённого конфликта в этой стране более десяти лет назад. В феврале этого года президент Туниса объявил о намерении назначить посла в этой стране.
https://ria.ru/20230311/tunis-1857168792.html
https://ria.ru/20230415/gumkrizis-1865489649.html
тунис (страна)
сирия
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в мире, тунис (страна), сирия, дамаск (город), фейсал микдад
В мире, Тунис (страна), Сирия, Дамаск (город), Фейсал Микдад
Глава МИД Сирии посетит Тунис

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибудет с трехдневным визитом в Тунис

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГлава МИД Сирии Фейсал Микдад
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в понедельник прибудет с официальным трехдневным визитом в Тунис, сообщает МИД Туниса.
"По приглашению министра иностранных дел, по делам миграции и тунисцев за рубежом господина Набиля Аммара министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирийской Арабской Республики доктор Фейсал Микдад совершит рабочий визит в нашу страну с 17 по 19 апреля 2023 года", - говорится в сообщении тунисского МИД в соцсетях.
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Отмечается, что визит призван показать стремление Дамаска и Туниса восстановить полноценные отношения.
В среду газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники писала, что Микдад посетит Тунис на следующей неделе. Визит, как отмечали источники, состоится на фоне назначения Тунисом посла в Сирии - Мухаммеда аль-Махзиби. Его верительные грамоты направили в Дамаск.
Ранее сирийское госагентство САНА со ссылкой на совместное заявление властей Сирии и Туниса передавало, что Дамаск решил вновь открыть сирийское посольство в Тунисе и назначить посла в ответ на инициативу тунисского президента Кайса Саида.
Тунис разорвал отношения с Сирией, как и многие другие арабские страны, после начала вооружённого конфликта в этой стране более десяти лет назад. В феврале этого года президент Туниса объявил о намерении назначить посла в этой стране.
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В миреТунис (страна)СирияДамаск (город)Фейсал Микдад
 
 
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