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Италия передала Украине около 20 самоходок M109L, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 16.04.2023 (обновлено: 15:02 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/samokhodki-1865656295.html
Италия передала Украине около 20 самоходок M109L, сообщили СМИ
Италия передала Украине около 20 самоходок M109L, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2023
Италия передала Украине около 20 самоходок M109L, сообщили СМИ
Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили в воскресенье газеты la Repubblica и Corriere della Sera. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:31
2023-04-16T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
марио драги
вооруженные силы украины
италия
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РИМ, 16 апр — РИА Новости. Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили в воскресенье газеты la Repubblica и Corriere della Sera. Поезд с орудиями прошел в субботу через вокзал северного города Удине.Пассажиры на станции сняли видеоролик, на котором гусеничные гаубицы проезжают мимо станции на железнодорожных платформах. Состав двигался на малой скорости — около пяти-десяти километров в час. На установках не было ни опознавательных знаков, ни номеров. Corriere определила их модель как M109L и отметила, что несколько подобных гаубиц уже передали Киеву в октябре прошлого года. Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани в эфире новостного телеканала RAinews24 подтвердил, что партия САУ направляется на Украину. По его словам, они входят в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством Марио Драги, которое находилось у власти до октября прошлого года. В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Конкретное его содержание остается засекреченным, однако, по информации итальянских изданий, в последний вошли система ПВО и беспилотники, а ранее — тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230329/voyska-1861677907.html
https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html
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в мире, украина, нато, марио драги, вооруженные силы украины, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Марио Драги, Вооруженные силы Украины, Италия
Италия передала Украине около 20 самоходок M109L, сообщили СМИ

Итальянские СМИ сообщили, что Рим передал Киеву около 20 самоходок M109L

© Фото : Sgt. Julian PaduaCамоходная артиллерийская установка M109
Cамоходная артиллерийская установка M109 - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Sgt. Julian Padua
Cамоходная артиллерийская установка M109. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 16 апр — РИА Новости. Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили в воскресенье газеты la Repubblica и Corriere della Sera.
Поезд с орудиями прошел в субботу через вокзал северного города Удине.
Пассажиры на станции сняли видеоролик, на котором гусеничные гаубицы проезжают мимо станции на железнодорожных платформах. Состав двигался на малой скорости — около пяти-десяти километров в час. На установках не было ни опознавательных знаков, ни номеров.
Corriere определила их модель как M109L и отметила, что несколько подобных гаубиц уже передали Киеву в октябре прошлого года.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Италии заявили, что не намерены направлять свои войска на Украину
29 марта, 18:55
Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани в эфире новостного телеканала RAinews24 подтвердил, что партия САУ направляется на Украину. По его словам, они входят в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством Марио Драги, которое находилось у власти до октября прошлого года.
В январе итальянский парламент одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Конкретное его содержание остается засекреченным, однако, по информации итальянских изданий, в последний вошли система ПВО и беспилотники, а ранее — тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Италия может передать Украине боевые самолеты
20 февраля, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОМарио ДрагиВооруженные силы УкраиныИталия
 
 
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