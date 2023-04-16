Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества"
Патриарх Кирилл заявил о формировании "нового язычества", которому противостоит РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси заявил о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ).
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"Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека – поклонение прогрессу, науке, технике – я не говорю об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении… Каким должен быть ответ Русской православной церкви, да и ответ России? Да тот, который мы уже даём: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации!", – сказал патриарх Кирилл после литургии на Пасху в храме Христа Спасителя.
Он добавил, что у России есть полное право на такое несогласие, потому что "мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией... и мы знаем, чем все закончилось".
В 2023 году Пасху встречают 16 апреля. На литургии по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.