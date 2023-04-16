https://ria.ru/20230416/rpts-1865605848.html

Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества"

Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества" - РИА Новости, 16.04.2023

Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества"

Патриарх Московский и всея Руси заявил о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T03:07

2023-04-16T03:07

2023-04-16T03:07

религия

россия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

сергей собянин

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси заявил о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ). Он добавил, что у России есть полное право на такое несогласие, потому что "мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией... и мы знаем, чем все закончилось". В 2023 году Пасху встречают 16 апреля. На литургии по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html

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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, сергей собянин, русская православная церковь