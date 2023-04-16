Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества" - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:07 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/rpts-1865605848.html
Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества"
Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества" - РИА Новости, 16.04.2023
Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества"
Патриарх Московский и всея Руси заявил о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T03:07
2023-04-16T03:07
религия
россия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
сергей собянин
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845832351_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_1ccfdee8b914d642e0dcfab871e10327.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси заявил о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ). Он добавил, что у России есть полное право на такое несогласие, потому что "мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией... и мы знаем, чем все закончилось". В 2023 году Пасху встречают 16 апреля. На литургии по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845832351_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_0be73db983edf8e755c23b42f324e776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, сергей собянин, русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Сергей Собянин, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества"

Патриарх Кирилл заявил о формировании "нового язычества", которому противостоит РПЦ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси заявил о формировании "нового язычества" в глобальном масштабе, которому противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ).
«
"Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека – поклонение прогрессу, науке, технике – я не говорю об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении… Каким должен быть ответ Русской православной церкви, да и ответ России? Да тот, который мы уже даём: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации!", – сказал патриарх Кирилл после литургии на Пасху в храме Христа Спасителя.
Он добавил, что у России есть полное право на такое несогласие, потому что "мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией... и мы знаем, чем все закончилось".
В 2023 году Пасху встречают 16 апреля. На литургии по традиции присутствовали и главы российских католиков: глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци и апостольский нунций (диппредставитель папы Римского) в России Джованни д'Аньелло. Службу посетили также президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
00:19
 
РелигияРоссияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинСергей СобянинРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала