https://ria.ru/20230416/putin-1865692414.html
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая - РИА Новости, 16.04.2023
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая
Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:36
2023-04-16T19:36
2023-04-16T23:52
китай
дмитрий песков
владимир путин
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что более детальная информация о встрече появится позднее.Накануне Министерство обороны сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В свою очередь, китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля.
https://ria.ru/20230412/tsru-1864641514.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, дмитрий песков, владимир путин, в мире, россия
Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая
Представитель Кремля Песков: Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что более детальная информация о встрече появится позднее.
Накануне Министерство обороны сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В свою очередь, китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля.
Директор ЦРУ признал сотрудничество между Россией и Китаем крепким