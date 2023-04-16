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Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая - РИА Новости, 16.04.2023
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19:36 16.04.2023 (обновлено: 23:52 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/putin-1865692414.html
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая - РИА Новости, 16.04.2023
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая
Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:36
2023-04-16T23:52
китай
дмитрий песков
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что более детальная информация о встрече появится позднее.Накануне Министерство обороны сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В свою очередь, китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля.
https://ria.ru/20230412/tsru-1864641514.html
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китай, дмитрий песков, владимир путин, в мире, россия
Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая

Представитель Кремля Песков: Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что более детальная информация о встрече появится позднее.
Накануне Министерство обороны сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В свою очередь, китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля.
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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КитайДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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