https://ria.ru/20230416/putin-1865692414.html

Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая

Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая - РИА Новости, 16.04.2023

Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая

Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T19:36

2023-04-16T19:36

2023-04-16T23:52

китай

дмитрий песков

владимир путин

в мире

россия

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Путин встретился с членом Госсовета Китая, министром обороны страны Ли Шанфу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что более детальная информация о встрече появится позднее.Накануне Министерство обороны сообщило, что Ли Шанфу посетит Россию с 16 по 18 апреля. В свою очередь, китайское оборонное ведомство указало, что поездка продлится с 16 по 19 апреля.

https://ria.ru/20230412/tsru-1864641514.html

китай

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китай, дмитрий песков, владимир путин, в мире, россия