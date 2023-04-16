https://ria.ru/20230416/putin-1865659269.html
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 16.04.2023
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, также в планах главы государства совещания с... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T15:02
2023-04-16T15:02
2023-04-16T15:02
политика
россия
владимир путин
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, также в планах главы государства совещания с кабмином и членами Совбеза РФ. "Ждем заседания Совета по развитию местного самоуправления, совещания с членами правительства и оперативного совещания с членами Совета безопасности", - сообщили в программе журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
https://ria.ru/20220421/putin-1784638528.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления