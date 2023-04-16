https://ria.ru/20230416/putin-1865659269.html

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 16.04.2023

Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, также в планах главы государства совещания с... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:02

2023-04-16T15:02

2023-04-16T15:02

политика

россия

владимир путин

павел зарубин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, также в планах главы государства совещания с кабмином и членами Совбеза РФ. "Ждем заседания Совета по развитию местного самоуправления, совещания с членами правительства и оперативного совещания с членами Совета безопасности", - сообщили в программе журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.

https://ria.ru/20220421/putin-1784638528.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, павел зарубин