Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 16.04.2023 (обновлено: 09:30 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/putin-1865597715.html
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу - РИА Новости, 16.04.2023
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:06
2023-04-16T09:30
владимир путин
пасха
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865620930_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_136b68061e393ce800cc87c27c652443.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин.Вместе с ним, как и в предыдущие годы, богослужение посетил мэр Москвы Сергей Собянин.Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между народами. Он также выразил надежду, что два народа пройдут через постигшие их испытания. Верующим патриарх вместе с пасхальным поздравлением пожелал "крепкой и сильной веры" и укрепления в ней.В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. Богослужение начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля — ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
https://ria.ru/20230415/paskha-1865580692.html
https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865620930_74:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_c1d4c4b4e000781f090aa44b20d60a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, пасха, россия
Владимир Путин, Пасха, Россия
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Президент России Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин.
Вместе с ним, как и в предыдущие годы, богослужение посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
LIVE: Путин на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Вчера, 23:38
Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель РПЦ в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между народами. Он также выразил надежду, что два народа пройдут через постигшие их испытания. Верующим патриарх вместе с пасхальным поздравлением пожелал "крепкой и сильной веры" и укрепления в ней.

В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. Богослужение начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля — ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
00:19
 
Владимир ПутинПасхаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала