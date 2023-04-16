https://ria.ru/20230416/putin-1865597715.html

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу - РИА Новости, 16.04.2023

Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:06

2023-04-16T00:06

2023-04-16T09:30

владимир путин

пасха

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865620930_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_136b68061e393ce800cc87c27c652443.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин.Вместе с ним, как и в предыдущие годы, богослужение посетил мэр Москвы Сергей Собянин.Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между народами. Он также выразил надежду, что два народа пройдут через постигшие их испытания. Верующим патриарх вместе с пасхальным поздравлением пожелал "крепкой и сильной веры" и укрепления в ней.В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. Богослужение начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля — ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.

https://ria.ru/20230415/paskha-1865580692.html

https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, пасха, россия