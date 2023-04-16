https://ria.ru/20230416/putin-1865597715.html
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу - РИА Новости, 16.04.2023
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:06
2023-04-16T00:06
2023-04-16T09:30
владимир путин
пасха
россия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин.Вместе с ним, как и в предыдущие годы, богослужение посетил мэр Москвы Сергей Собянин.Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между народами. Он также выразил надежду, что два народа пройдут через постигшие их испытания. Верующим патриарх вместе с пасхальным поздравлением пожелал "крепкой и сильной веры" и укрепления в ней.В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. Богослужение начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля — ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
https://ria.ru/20230415/paskha-1865580692.html
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владимир путин, пасха, россия
Владимир Путин, Пасха, Россия
Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В храме Христа Спасителя прошла пасхальная служба, в ней участвовал президент России Владимир Путин.
Вместе с ним, как и в предыдущие годы, богослужение посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель РПЦ в телеобращении перед пасхальной службой пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между народами. Он также выразил надежду, что два народа пройдут через постигшие их испытания. Верующим патриарх вместе с пасхальным поздравлением пожелал "крепкой и сильной веры" и укрепления в ней.
В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля. Богослужение начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого — пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером — еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля — ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
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