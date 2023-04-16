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Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе - РИА Новости, 16.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 16.04.2023 (обновлено: 18:11 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/provokatsiya-1865673666.html
Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе
Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе - РИА Новости, 16.04.2023
Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе
Представители французских СМИ прибыли в населенный пункт Гуляйполе для съемки провокационного материала о российских военных, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T17:05
2023-04-16T18:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Представители французских СМИ прибыли в населенный пункт Гуляйполе для съемки провокационного материала о российских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.Группировка войск "Восток" выполняет задачи на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В частности, сегодня бойцы этих подразделений нанесли поражение солдатам ВСУ возле Угледара и Новоселки в ДНР. Также в районе Новодонецкого удалось пресечь деятельность группы украинских диверсантов.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия сегодня поразили командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Зализничного в Запорожской области.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, запорожская область, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Запорожская область, Александр Гордеев (полковник)
Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе

Минобороны: французские журналисты в Гуляйполе готовят провокационный сюжет о ВС России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Представители французских СМИ прибыли в населенный пункт Гуляйполе для съемки провокационного материала о российских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
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"По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей", — сказал он.
Группировка войск "Восток" выполняет задачи на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В частности, сегодня бойцы этих подразделений нанесли поражение солдатам ВСУ возле Угледара и Новоселки в ДНР. Также в районе Новодонецкого удалось пресечь деятельность группы украинских диверсантов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия сегодня поразили командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Зализничного в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЗапорожская областьАлександр Гордеев (полковник)
 
 
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