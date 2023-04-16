https://ria.ru/20230416/provokatsiya-1865673666.html

Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе

Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе - РИА Новости, 16.04.2023

Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе

Представители французских СМИ прибыли в населенный пункт Гуляйполе для съемки провокационного материала о российских военных, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T17:05

2023-04-16T17:05

2023-04-16T18:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

запорожская область

александр гордеев (полковник)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:155:3364:2048_1920x0_80_0_0_60a39568e1ac37198d516cbd7de0c543.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Представители французских СМИ прибыли в населенный пункт Гуляйполе для съемки провокационного материала о российских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.Группировка войск "Восток" выполняет задачи на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В частности, сегодня бойцы этих подразделений нанесли поражение солдатам ВСУ возле Угледара и Новоселки в ДНР. Также в районе Новодонецкого удалось пресечь деятельность группы украинских диверсантов.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия сегодня поразили командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Зализничного в Запорожской области.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, запорожская область, александр гордеев (полковник)