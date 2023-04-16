Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе
Минобороны: французские журналисты в Гуляйполе готовят провокационный сюжет о ВС России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Представители французских СМИ прибыли в населенный пункт Гуляйполе для съемки провокационного материала о российских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
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"По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей", — сказал он.
Группировка войск "Восток" выполняет задачи на Южнодонецком и Запорожском направлениях. В частности, сегодня бойцы этих подразделений нанесли поражение солдатам ВСУ возле Угледара и Новоселки в ДНР. Также в районе Новодонецкого удалось пресечь деятельность группы украинских диверсантов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия сегодня поразили командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Зализничного в Запорожской области.