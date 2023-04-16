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Украинцы подняли бунт на военной базе в Нидерландах - РИА Новости, 16.04.2023
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04:39 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/protest-1865608092.html
Украинцы подняли бунт на военной базе в Нидерландах
Украинцы подняли бунт на военной базе в Нидерландах - РИА Новости, 16.04.2023
Украинцы подняли бунт на военной базе в Нидерландах
Украинские беженцы провели акцию протеста из-за плохих условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов, сообщает местный портал РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T04:39
2023-04-16T04:39
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украинские беженцы провели акцию протеста из-за плохих условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов, сообщает местный портал GLD.nl."Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в (деревне. – ред.) Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания", - говорится в материале.В акции протеста приняли участие десятки украинцев, они принесли флаг страны и несколько плакатов. "Еда ужасная, образование плохое, медицинское обслуживание нулевое. Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень сложно", - заявила украинка Татьяна Капикян. Другой ее соотечественник пожаловался, что люди здесь живут "как в армии", из-за этого у них "нет никакой личной жизни".Также многие беженцы сильно беспокоятся за детей, так как неподалеку проводятся военные учения, при этом дети ходят в школы только два раза в неделю.При этом местные власти признают правомерность некоторых жалоб украинцев. "Некоторые из них уже более года находятся в военных казармах, которые не слишком пригодны для жилья. Это, безусловно, не оптимальное место для проживания", - заявил представитель муниципалитета. По его словам, на данный момент в лагере проживает около 330 человек, однако в ближайшем будущем это число вырастет еще на несколько десятков.В настоящее время власти обустраивают кухни для беженцев, чтобы они могли готовить сами. Кроме того, местные школы "избрали сценарий" работы, благодаря которому все дети будут получать образование, даже если это будет происходить не в очной форме.В начале апреля правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО.
https://ria.ru/20230415/fermery-1865580320.html
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в мире, нидерланды, гелдерланд, украина, нато
В мире, Нидерланды, Гелдерланд, Украина, НАТО
Украинцы подняли бунт на военной базе в Нидерландах

GLD: беженцы с Украины устроили акцию протеста на военной базе Харскамп в Нидерландах

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Украинские беженцы провели акцию протеста из-за плохих условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов, сообщает местный портал GLD.nl.
"Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в (деревне. – ред.) Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы сегодня провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания", - говорится в материале.
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В акции протеста приняли участие десятки украинцев, они принесли флаг страны и несколько плакатов. "Еда ужасная, образование плохое, медицинское обслуживание нулевое. Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень сложно", - заявила украинка Татьяна Капикян. Другой ее соотечественник пожаловался, что люди здесь живут "как в армии", из-за этого у них "нет никакой личной жизни".
Также многие беженцы сильно беспокоятся за детей, так как неподалеку проводятся военные учения, при этом дети ходят в школы только два раза в неделю.
При этом местные власти признают правомерность некоторых жалоб украинцев. "Некоторые из них уже более года находятся в военных казармах, которые не слишком пригодны для жилья. Это, безусловно, не оптимальное место для проживания", - заявил представитель муниципалитета. По его словам, на данный момент в лагере проживает около 330 человек, однако в ближайшем будущем это число вырастет еще на несколько десятков.
В настоящее время власти обустраивают кухни для беженцев, чтобы они могли готовить сами. Кроме того, местные школы "избрали сценарий" работы, благодаря которому все дети будут получать образование, даже если это будет происходить не в очной форме.
В начале апреля правительство Нидерландов решило выделить Украине 274 миллионов евро, в том числе на восстановление страны и ее сотрудничество с НАТО.
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