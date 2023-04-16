https://ria.ru/20230416/praga-1865663030.html
В центре Праги проходит антиправительственный митинг
В центре Праги проходит антиправительственный митинг - РИА Новости, 16.04.2023
В центре Праги проходит антиправительственный митинг
На Вацлавской площади в центре Праги проходит антиправительственный митинг, сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на данные организаторов. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T15:45
2023-04-16T15:45
2023-04-16T17:16
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ПРАГА, 16 апр — РИА Новости. На Вацлавской площади в центре Праги проходит антиправительственный митинг, сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на данные организаторов.В материале отмечается, что митинг под девизом "Чехия против бедности" организовала недавно созданная партия "Право. Уважение. Профессионализм" (ПУП). Манифестация началась в 14:00 (15:00 мск), в ней участвуют около 30-35 тысяч человек, многие из которых прибыли из отдаленных районов республики. На митинге должны выступить представители некоторых парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, а также эксперты в сфере экономики, права, внешней политики. Главным оратором должен стать лидер ПУП Индржих Райх. Во время митинга все желающие могут подписать петицию к правительству, в которой министров призывают разработать энергичные и действенные меры по улучшению положения населения. После акции ее организаторы запланировали шествие к правительственным зданиям и их блокаду. Из-за этого первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан накануне заявил, что полиция готова принять все меры для сохранения общественного порядка и охраны госучреждений, если участники митинга нарушат законы. Ракушан также заявил о недопустимости действий, предпринятых группой из нескольких десятков человек после завершения предыдущего митинга, организованного партией ПУП 11 марта этого года. Тогда протестующие попытались взять штурмом соседствующий с Вацлавской площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины, поднятый как символ поддержки Киева Чехией. Во время инцидента трое полицейских получили ранения. Силовики задержали 20 демонстрантов, в том числе троих из-за изображения буквы Z на одежде. При этом один из них имел еще и нашивку с эмблемой "Группы Вагнера". Его обвинили "в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида" и приговорили к условному сроку в шесть месяцев. Против двух других протестующих еще идет расследование по той же статье. На этот раз организаторы митинга обратились к его участникам с просьбой не приносить с собой ни российских, ни украинских флагов.
https://ria.ru/20230414/raskhody-1865369850.html
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Митинг в Праге
Порядка 30-35 тысяч человек участвуют в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги. Собравшиеся хотят обратить внимание властей на стремительное ухудшение материального положения рядовых граждан, на которых за последнее время обрушилось подорожание энергоносителей, продуктов, автомобильного топлива.
2023-04-16T15:45
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прага, чехия
В центре Праги проходит антиправительственный митинг
Idnes: около 30-35 тысяч человек участвуют в антиправительственном митинге в центре Праги
ПРАГА, 16 апр — РИА Новости.
На Вацлавской площади в центре Праги проходит антиправительственный митинг, сообщило сетевое издание Idnes
со ссылкой на данные организаторов.
В материале отмечается, что митинг под девизом "Чехия против бедности" организовала недавно созданная партия "Право. Уважение. Профессионализм" (ПУП). Манифестация началась в 14:00 (15:00 мск), в ней участвуют около 30-35 тысяч человек, многие из которых прибыли из отдаленных районов республики.
«
"Цель акции — обратить внимание правительства на стремительное ухудшение материального положения рядовых граждан, на которых за последнее время обрушилось подорожание энергоносителей, продуктов, автомобильного топлива и услуг", — отмечается в сообщении.
На митинге должны выступить представители некоторых парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, а также эксперты в сфере экономики, права, внешней политики. Главным оратором должен стать лидер ПУП Индржих Райх.
Во время митинга все желающие могут подписать петицию к правительству, в которой министров призывают разработать энергичные и действенные меры по улучшению положения населения.
После акции ее организаторы запланировали шествие к правительственным зданиям и их блокаду. Из-за этого первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан накануне заявил, что полиция готова принять все меры для сохранения общественного порядка и охраны госучреждений, если участники митинга нарушат законы.
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Ракушан также заявил о недопустимости действий, предпринятых группой из нескольких десятков человек после завершения предыдущего митинга, организованного партией ПУП 11 марта этого года. Тогда протестующие попытались взять штурмом соседствующий с Вацлавской площадью Национальный музей, чтобы сорвать с его фасада флаг Украины
, поднятый как символ поддержки Киева Чехией
.
Во время инцидента трое полицейских получили ранения. Силовики задержали 20 демонстрантов, в том числе троих из-за изображения буквы Z на одежде. При этом один из них имел еще и нашивку с эмблемой "Группы Вагнера". Его обвинили "в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида" и приговорили к условному сроку в шесть месяцев. Против двух других протестующих еще идет расследование по той же статье.
На этот раз организаторы митинга обратились к его участникам с просьбой не приносить с собой ни российских, ни украинских флагов.
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