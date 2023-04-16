https://ria.ru/20230416/pozhar-1865612984.html

В Бурятии локализовали перекинувшийся на лес пожар

В Бурятии локализовали перекинувшийся на лес пожар - РИА Новости, 16.04.2023

В Бурятии локализовали перекинувшийся на лес пожар

Крупный пожар в Селенгинском районе Бурятии, перекинувшийся на лес, удалось локализовать на площади 180 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T07:27

2023-04-16T07:27

2023-04-16T07:27

происшествия

селенгинский район

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УЛАН-УДЭ, 16 апр – РИА Новости. Крупный пожар в Селенгинском районе Бурятии, перекинувшийся на лес, удалось локализовать на площади 180 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным ведомства, пожар возник на животноводческой стоянке Таган цар в Селенгинском районе из-за брошенной пастухом непотушенной сигареты. "Из-за большого количества горючего материала и сильного ветра огонь быстро распространился на площади 180 гектаров, из которых 51 гектар - лесная площадь… На утро 16 апреля пожар локализован, продолжаются работы по дотушиванию", - говорится в сообщении. В работах задействованы более 80 человек, в том числе лесная охрана и пожарные-десантники, и 11 единиц лесопожарной техники. Отмечается, что в отношении виновника лесного пожара составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП "нарушение правил пожарной безопасности". Ему грозит штраф от 10 тысяч рублей, а также предстоит возместить ущерб лесам. В республиканском агентстве лесного хозяйства подчеркнули, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, когда категорически запрещено жечь сухую траву на землях сельхозназначения и землях запаса, разводить костры на полях, в полосах отвода автодорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

https://ria.ru/20230415/nakhodka-1865493112.html

https://ria.ru/20230416/ssha-1865608476.html

селенгинский район

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происшествия, селенгинский район