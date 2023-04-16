https://ria.ru/20230416/poteri-1865656162.html
ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 16.04.2023
ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также 14 единиц техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:29
2023-04-16T14:29
2023-04-16T14:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_de45b8cb2308883b8be612d226e0b131.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также 14 единиц техники, сообщили в Минобороны России. "В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО "Ураган", - сообщили в Минобороны.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233979_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e236526157a479900e2f103799a8435.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также 14 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
"В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО "Ураган", - сообщили в Минобороны.