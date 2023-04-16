https://ria.ru/20230416/poteri-1865656162.html

ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 16.04.2023

ВСУ потеряли до 145 человек за сутки на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также 14 единиц техники, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:29

2023-04-16T14:29

2023-04-16T14:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 145 украинских военных, а также 14 единиц техники, сообщили в Минобороны России. "В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО "Ураган", - сообщили в Минобороны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины