Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками центра Донецка в пасхальную ночь возросло до семи, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Жертвами массированного обстрела стали восемь мирных жителей: по улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 года рождения; ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц: мужчины 1961,1965 и 2002 годов рождения, женщины 1953, 1967, 1947 и 1945 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок.