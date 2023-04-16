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Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи - РИА Новости, 16.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/postradavshie-1865684552.html
Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи
Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи - РИА Новости, 16.04.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками центра Донецка в пасхальную ночь возросло до семи, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T18:40
2023-04-16T18:40
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками центра Донецка в пасхальную ночь возросло до семи, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками центра Донецка в пасхальную ночь возросло до семи, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Жертвами массированного обстрела стали восемь мирных жителей: по улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 года рождения; ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц: мужчины 1961,1965 и 2002 годов рождения, женщины 1953, 1967, 1947 и 1945 годов рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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