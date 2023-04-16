https://ria.ru/20230416/postradavshie-1865684552.html

Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи

Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи - РИА Новости, 16.04.2023

Число пострадавших при обстреле Донецка в пасхальную ночь возросло до семи

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками центра Донецка в пасхальную ночь возросло до семи, сообщает представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T18:40

2023-04-16T18:40

2023-04-16T18:40

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками центра Донецка в пасхальную ночь возросло до семи, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина