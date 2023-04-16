https://ria.ru/20230416/post-1865676360.html
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи - РИА Новости, 16.04.2023
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи
Тем, кто соблюдал пост, после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые 3 часа, мясные продукты добавлять в меню постепенно, причем начинать лучше с... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T17:32
2023-04-16T17:32
2023-04-16T17:32
религия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
светлое христово воскресение
общество
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тем, кто соблюдал пост, после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые 3 часа, мясные продукты добавлять в меню постепенно, причем начинать лучше с курицы или индейки, а не свинины и говядины, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. После выхода из поста рекомендуются легкие супы на овощном бульоне, можно есть белую рыбу, такую как минтай, треска и окунь. А вот мясные продукты следует добавлять в меню постепенно, предпочтительно начинать с мяса курицы или индейки, а не свинины и говядины, отметили в ведомстве. Не следует налегать на булочки, пирожки, торты с кремом и различные изделия из теста – пельмени, вареники. Эти продукты способствуют быстрому повышению уровня глюкозы в крови, могут вызвать панкреатит, обострение гастрита и вздутие кишечника, пояснили в Роспотребнадзоре.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), светлое христово воскресение, общество, пасха
Религия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Светлое Христово Воскресение, Общество, Пасха
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи
Роспотребнадзор посоветовал постепенно расширять меню в течение первой недели после Пасхи