https://ria.ru/20230416/post-1865676360.html

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи - РИА Новости, 16.04.2023

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выходить из поста после Пасхи

Тем, кто соблюдал пост, после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые 3 часа, мясные продукты добавлять в меню постепенно, причем начинать лучше с... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T17:32

2023-04-16T17:32

2023-04-16T17:32

религия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

светлое христово воскресение

общество

пасха

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тем, кто соблюдал пост, после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые 3 часа, мясные продукты добавлять в меню постепенно, причем начинать лучше с курицы или индейки, а не свинины и говядины, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. После выхода из поста рекомендуются легкие супы на овощном бульоне, можно есть белую рыбу, такую как минтай, треска и окунь. А вот мясные продукты следует добавлять в меню постепенно, предпочтительно начинать с мяса курицы или индейки, а не свинины и говядины, отметили в ведомстве. Не следует налегать на булочки, пирожки, торты с кремом и различные изделия из теста – пельмени, вареники. Эти продукты способствуют быстрому повышению уровня глюкозы в крови, могут вызвать панкреатит, обострение гастрита и вздутие кишечника, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230415/post-1865526860.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), светлое христово воскресение, общество, пасха