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Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО

Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО

Представители колледжа в дагестанском Каспийске собрали и отправили гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-16T21:29

2023-04-16T21:29

2023-05-06T10:30

специальная военная операция на украине

каспийск

республика дагестан

надежные люди

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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Представители колледжа в дагестанском Каспийске собрали и отправили гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. Кроме того, в рамках акции "Письмо солдату" студенты колледжа написали бойцам письма поддержки.

каспийск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

каспийск, республика дагестан, надежные люди