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Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:29 16.04.2023 (обновлено: 10:30 06.05.2023)
https://ria.ru/20230416/pomosch-1870122260.html
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО
Представители колледжа в дагестанском Каспийске собрали и отправили гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-16T21:29
2023-05-06T10:30
специальная военная операция на украине
каспийск
республика дагестан
надежные люди
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Представители колледжа в дагестанском Каспийске собрали и отправили гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. Кроме того, в рамках акции "Письмо солдату" студенты колледжа написали бойцам письма поддержки.
каспийск
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каспийск, республика дагестан, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Каспийск, Республика Дагестан, Надежные люди
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО

Колледж в Каспийске собрал и отправил продукты и медикаменты бойцам в зону спецоперации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Представители колледжа в дагестанском Каспийске собрали и отправили гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.
«
"В Каспийске состоялась отправка гуманитарной помощи военнослужащим – участникам СВО. С акцией добра выступили руководство и волонтеры Колледжа архитектуры и строительства. В очередную партию вошли продукты питания, медикаменты, одеяла, пледы, предметы первой необходимости", – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках акции "Письмо солдату" студенты колледжа написали бойцам письма поддержки.
 
Специальная военная операция на УкраинеКаспийскРеспублика ДагестанНадежные люди
 
 
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