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Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО
Представители колледжа в дагестанском Каспийске собрали и отправили гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-16T21:29
2023-04-16T21:29
2023-05-06T10:30
специальная военная операция на украине
каспийск
республика дагестан
надежные люди
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МАХАЧКАЛА, 16 апр - РИА Новости. Представители колледжа в дагестанском Каспийске собрали и отправили гуманитарную помощь для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города. Кроме того, в рамках акции "Письмо солдату" студенты колледжа написали бойцам письма поддержки.
каспийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийск, республика дагестан, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Каспийск, Республика Дагестан, Надежные люди
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО
Колледж в Каспийске собрал и отправил продукты и медикаменты бойцам в зону спецоперации