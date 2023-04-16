https://ria.ru/20230416/pereprava-1865620678.html

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды - РИА Новости, 16.04.2023

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды

Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:21

2023-04-16T09:21

2023-04-16T09:21

керчь

керченский пролив

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. "По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена," - говорится в сообщении. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865449051.html

керчь

керченский пролив

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керчь, керченский пролив, общество