https://ria.ru/20230416/pereprava-1865620678.html
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды - РИА Новости, 16.04.2023
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды
Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:21
2023-04-16T09:21
2023-04-16T09:21
керчь
керченский пролив
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. "По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена," - говорится в сообщении. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865449051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, керченский пролив, общество
Керчь, Керченский пролив, Общество
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды
ГУМЧС: работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра