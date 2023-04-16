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Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды - РИА Новости, 16.04.2023
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09:21 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/pereprava-1865620678.html
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды - РИА Новости, 16.04.2023
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды
Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:21
2023-04-16T09:21
керчь
керченский пролив
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. "По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена," - говорится в сообщении. Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865449051.html
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керчь, керченский пролив, общество
Керчь, Керченский пролив, Общество
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за погоды

ГУМЧС: работу Керченской паромной переправы приостановили из-за сильного ветра

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи временно приостановлена из-за сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена," - говорится в сообщении.
Работа Керченской паромной переправы зависит от погодных условий, ранее она неоднократно приостанавливала работу из-за сильного ветра и штормов, а также тумана. В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
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