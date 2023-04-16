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"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины - РИА Новости, 16.04.2023
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12:14 16.04.2023 (обновлено: 20:25 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/pentagon-1865642542.html
"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины
"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины - РИА Новости, 16.04.2023
"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины
Американские власти неверно спланировали развитие системы вооружений, что стало заметно на фоне украинского кризиса, заявил бывший советник Пентагона, полковник РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:14
2023-04-16T20:25
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американские власти неверно спланировали развитие системы вооружений, что стало заметно на фоне украинского кризиса, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.По его словам, особую опасность это представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование Министерства обороны."Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. Мы все еще строим надводные флоты, авианосные боевые группы, мы все еще создаем большие, громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения, слишком тяжелы для подъема. Но что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема", — заметил Макгрегор.Также полковник подчеркнул, что вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, вложившихся в вооружение американской армии.Полковник добавил, что Штаты ошибочно продолжают рассматривать Россию через призму холодной войны, принимая ее за прежний Советский Союз, и это мешает построению нормальных отношений.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html
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сша, украина, министерство обороны сша, россия, в мире
США, Украина, Министерство обороны США, Россия, В мире
"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины

Полковник Макгрегор: Пентагон совершил ошибку, наращивая тяжелое вооружение

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американские власти неверно спланировали развитие системы вооружений, что стало заметно на фоне украинского кризиса, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.
По его словам, особую опасность это представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование Министерства обороны.
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"Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. Мы все еще строим надводные флоты, авианосные боевые группы, мы все еще создаем большие, громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения, слишком тяжелы для подъема. Но что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема", — заметил Макгрегор.
Также полковник подчеркнул, что вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, вложившихся в вооружение американской армии.
«
"У нас наблюдается обесценивание угрозы. Вы хотите сохранить это чудовищное военное ведомство, и вы продолжаете настаивать на том, что это жизненно необходимо, потому что если что-то не будет потрачено хоть на десять центов меньше или на десять миллиардов меньше, мы рискуем быть завоеванными, захваченными и уничтоженными", — заключил Макгрегор.
Полковник добавил, что Штаты ошибочно продолжают рассматривать Россию через призму холодной войны, принимая ее за прежний Советский Союз, и это мешает построению нормальных отношений.
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