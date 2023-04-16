https://ria.ru/20230416/pentagon-1865642542.html

"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины

"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины - РИА Новости, 16.04.2023

"Это огромная проблема": американский полковник забил тревогу из-за Украины

Американские власти неверно спланировали развитие системы вооружений, что стало заметно на фоне украинского кризиса, заявил бывший советник Пентагона, полковник РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:14

2023-04-16T12:14

2023-04-16T20:25

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американские власти неверно спланировали развитие системы вооружений, что стало заметно на фоне украинского кризиса, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.По его словам, особую опасность это представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование Министерства обороны."Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. Мы все еще строим надводные флоты, авианосные боевые группы, мы все еще создаем большие, громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения, слишком тяжелы для подъема. Но что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема", — заметил Макгрегор.Также полковник подчеркнул, что вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, вложившихся в вооружение американской армии.Полковник добавил, что Штаты ошибочно продолжают рассматривать Россию через призму холодной войны, принимая ее за прежний Советский Союз, и это мешает построению нормальных отношений.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html

https://ria.ru/20230415/bitva-1865584047.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

сша, украина, министерство обороны сша, россия, в мире