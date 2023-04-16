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Более двух миллионов человек посетили московские храмы на Пасху

Более двух миллионов человек посетили московские храмы на Пасху - РИА Новости, 16.04.2023

Более двух миллионов человек посетили московские храмы на Пасху

Более 2 миллионов человек посетили храмы Москвы на Пасху, на ночных службах было более 600 тысяч верующих, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T17:30

2023-04-16T17:30

2023-04-16T17:30

пасха

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 2 миллионов человек посетили храмы Москвы на Пасху, на ночных службах было более 600 тысяч верующих, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 16 апреля. "У нас за праздники более 2 миллионов верующих пришли в храмы. На ночных службах было более 600 тысяч – это по скромным подсчетам. Я думаю, что, возможно, и больше", - сказал Сучков.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пасха, москва