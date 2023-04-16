Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с праздником Светлого Христова Воскресения, призвав все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения справедливого мира.
Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 16 апреля.
"Прославляя Восставшего от гроба Спасителя мира, крестными страданиями и славным Воскресением явившего нам Свою безграничную любовь, христиане призваны поделиться светлой пасхальной радостью с ближними и дальними, оказать поддержку скорбящим и нуждающимся. Эти жертвенные труды особенно востребованы сегодня, когда враг рода человеческого старается раздуть пламя вражды между людьми и целыми народами. Церковь призывает все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения крепкого и справедливого мира, основанного на следовании высоким нравственным идеалам, данным нам во Христе Иисусе", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх пожелал Орбану доброго здравия, "радости о Воскресшем Господе и Его помощи в ответственном государственном служении".
Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.