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Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
15:29 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/paskha-1865661263.html
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии - РИА Новости, 16.04.2023
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с праздником Светлого Христова Воскресения, призвав все благонамеренные РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T15:29
2023-04-16T15:29
религия
венгрия
россия
виктор орбан
патриарх кирилл (владимир гундяев)
петер сийярто
русская православная церковь
евросоюз
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МОСКВА, 16 апр- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с праздником Светлого Христова Воскресения, призвав все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения справедливого мира. Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 16 апреля. "Прославляя Восставшего от гроба Спасителя мира, крестными страданиями и славным Воскресением явившего нам Свою безграничную любовь, христиане призваны поделиться светлой пасхальной радостью с ближними и дальними, оказать поддержку скорбящим и нуждающимся. Эти жертвенные труды особенно востребованы сегодня, когда враг рода человеческого старается раздуть пламя вражды между людьми и целыми народами. Церковь призывает все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения крепкого и справедливого мира, основанного на следовании высоким нравственным идеалам, данным нам во Христе Иисусе", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх пожелал Орбану доброго здравия, "радости о Воскресшем Господе и Его помощи в ответственном государственном служении". Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.
https://ria.ru/20230416/kirill-1865658153.html
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венгрия, россия, виктор орбан, патриарх кирилл (владимир гундяев), петер сийярто, русская православная церковь, евросоюз, пасха, религия
Религия, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Петер Сийярто, Русская православная церковь, Евросоюз, Пасха, Религия
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с праздником Светлого Христова Воскресения, призвав все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения справедливого мира.
Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 16 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл поздравил глав поместных православных церквей с Пасхой
Вчера, 14:47
"Прославляя Восставшего от гроба Спасителя мира, крестными страданиями и славным Воскресением явившего нам Свою безграничную любовь, христиане призваны поделиться светлой пасхальной радостью с ближними и дальними, оказать поддержку скорбящим и нуждающимся. Эти жертвенные труды особенно востребованы сегодня, когда враг рода человеческого старается раздуть пламя вражды между людьми и целыми народами. Церковь призывает все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения крепкого и справедливого мира, основанного на следовании высоким нравственным идеалам, данным нам во Христе Иисусе", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх пожелал Орбану доброго здравия, "радости о Воскресшем Господе и Его помощи в ответственном государственном служении".
Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Вчера, 01:12
 
РелигияВенгрияРоссияВиктор ОрбанПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Петер СийяртоРусская православная церковьЕвросоюзПасхаРелигия
 
 
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