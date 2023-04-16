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Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии - РИА Новости, 16.04.2023

Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой премьер-министра Венгрии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с праздником Светлого Христова Воскресения, призвав все благонамеренные РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:29

2023-04-16T15:29

2023-04-16T15:29

религия

венгрия

россия

виктор орбан

патриарх кирилл (владимир гундяев)

петер сийярто

русская православная церковь

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр- РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с праздником Светлого Христова Воскресения, призвав все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения справедливого мира. Праздник Пасхи православные христиане отмечают в этом году 16 апреля. "Прославляя Восставшего от гроба Спасителя мира, крестными страданиями и славным Воскресением явившего нам Свою безграничную любовь, христиане призваны поделиться светлой пасхальной радостью с ближними и дальними, оказать поддержку скорбящим и нуждающимся. Эти жертвенные труды особенно востребованы сегодня, когда враг рода человеческого старается раздуть пламя вражды между людьми и целыми народами. Церковь призывает все благонамеренные общественные силы вместе трудиться ради утверждения крепкого и справедливого мира, основанного на следовании высоким нравственным идеалам, данным нам во Христе Иисусе", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх пожелал Орбану доброго здравия, "радости о Воскресшем Господе и Его помощи в ответственном государственном служении". Ранее Венгрия отказывалась одобрять шестой пакет санкций против РФ, пока из санкционного списка не исключат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности против главы Русской православной церкви. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что исключение патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС было для Венгрии принципиальным вопросом из уважения к свободе вероисповедания.

https://ria.ru/20230416/kirill-1865658153.html

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Дарья Буймова

венгрия, россия, виктор орбан, патриарх кирилл (владимир гундяев), петер сийярто, русская православная церковь, евросоюз, пасха, религия