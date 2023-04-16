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Пасхальные богослужения в России прошли без происшествий

Пасхальные богослужения в России прошли без происшествий - РИА Новости, 16.04.2023

Пасхальные богослужения в России прошли без происшествий

В праздновании Пасхи в России приняли участие 2,8 миллиона человек, правонарушений допущено не было, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:58

2023-04-16T12:58

2023-04-16T12:58

россия

ирина волк

пасха

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В праздновании Пасхи в России приняли участие 2,8 миллиона человек, правонарушений допущено не было, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года 2,8 миллиона верующих приняли участие в мероприятиях, посвященных православному празднику Пасхи. Почти 13 тысяч торжественных богослужений и крестных ходов состоялись в 7,8 тысячи населенных пунктов РФ", - сказала Волк. Она отметила, что правопорядок в местах проведения торжеств обеспечивали почти 66 тысяч полицейских. "Благодаря принятым мерам правонарушений допущено не было", - резюмировала представитель ведомства.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, ирина волк, пасха, общество