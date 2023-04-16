https://ria.ru/20230416/paskha-1865642949.html

Папа римский поздравил россиян с Пасхой

Папа римский поздравил россиян с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023

Папа римский поздравил россиян с Пасхой

Папа Римский Франциск пожелал русскому народу и всем православным России светлой Пасхи и благословения Господа и Богородицы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:16

2023-04-16T12:16

2023-04-16T12:16

религия

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

русская православная церковь

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск пожелал русскому народу и всем православным России светлой Пасхи и благословения Господа и Богородицы, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля в 2023 году. "Всем православным братьям мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему русскому народу! Я молюсь за всех православных братьев и сестер разных национальностей чтобы Воскресший Господь был рядом со всеми и дал нам дар мира. Да благословит народ ваш Господь, и да сохранит его Богоматерь!" – передал Севастьянов РИА Новости перевод письма папы Франциска.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, русская православная церковь, пасха