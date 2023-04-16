https://ria.ru/20230416/paskha-1865637493.html
Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий
Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий - РИА Новости, 16.04.2023
Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий
Пасхальные богослужения в столице завершились без происшествий, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:36
2023-04-16T11:36
2023-04-16T11:36
петр бирюков
москва
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения в столице завершились без происшествий, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В ночь с 15 на 16 апреля пасхальные богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах. "Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал Бирюков.
https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва, пасха
Петр Бирюков, Москва, Пасха
Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий
Заммэра Москвы Бирюков: пасхальные богослужения прошли без происшествий
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения в столице завершились без происшествий, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В ночь с 15 на 16 апреля пасхальные богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах.
"Сотрудники МЧС
организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал Бирюков.
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