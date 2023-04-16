https://ria.ru/20230416/paskha-1865637493.html

Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий

Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий - РИА Новости, 16.04.2023

Пасхальные богослужения в Москве прошли без происшествий

Пасхальные богослужения в столице завершились без происшествий, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T11:36

2023-04-16T11:36

2023-04-16T11:36

петр бирюков

москва

пасха

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения в столице завершились без происшествий, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В ночь с 15 на 16 апреля пасхальные богослужения состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, на дежурстве находились свыше 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев. Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в преддверии праздника были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах. "Сотрудники МЧС организовали профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, пасха