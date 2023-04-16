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Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
09:48 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/paskha-1865623731.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи - РИА Новости, 16.04.2023
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи
Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что мудрое слово предстоятеля служит... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:48
2023-04-16T09:48
религия
россия
владимир путин
пасха
религия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что мудрое слово предстоятеля служит консолидации общества, призывает к милосердию, помогает людям находить прочную духовную опору. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ранее Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье. "В пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъем, радость приобщения к отеческим традициям, передающимся из поколения в поколение. Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодежи. Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору", - говорится в телеграмме. Светлое Христово Воскресение - Пасха - главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
https://ria.ru/20230416/paskha-1865619635.html
https://ria.ru/20230416/paskha-1865278405.html
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россия, владимир путин, пасха, религия
Религия, Россия, Владимир Путин, Пасха, Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с праздником Пасхи

Путин: мудрое слово патриарха Кирилла помогает людям находить прочную духовную опору

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что мудрое слово предстоятеля служит консолидации общества, призывает к милосердию, помогает людям находить прочную духовную опору.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
09:10
Ранее Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.
"В пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъем, радость приобщения к отеческим традициям, передающимся из поколения в поколение. Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодежи. Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору", - говорится в телеграмме.
Светлое Христово Воскресение - Пасха - главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
Пасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
День святой Пасхи по православному календарю
04:02
 
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