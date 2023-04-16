https://ria.ru/20230416/paskha-1865621204.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху - РИА Новости, 16.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:28

2023-04-16T09:28

2023-04-16T09:28

пасха

погода

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная и сухая погода, что позволит воздуху лучше прогреться. То есть переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 12 - плюс 14, по области - плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец. По его словам, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба. "Сегодня - заключительный день с заморозками, сегодня заморозки были до минус 4,3 градуса по области", - добавил он.

https://ria.ru/20230401/pogoda-1862343855.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пасха, погода