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Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
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09:28 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/paskha-1865621204.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:28
2023-04-16T09:28
пасха
погода
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная и сухая погода, что позволит воздуху лучше прогреться. То есть переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 12 - плюс 14, по области - плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец. По его словам, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба. "Сегодня - заключительный день с заморозками, сегодня заморозки были до минус 4,3 градуса по области", - добавил он.
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пасха, погода
Пасха, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху

Синоптик Тишковец: в Москве на Пасху ожидается солнечная погода и до 14 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие на мосту
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная и сухая погода, что позволит воздуху лучше прогреться. То есть переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 12 - плюс 14, по области - плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец.
По его словам, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня - заключительный день с заморозками, сегодня заморозки были до минус 4,3 градуса по области", - добавил он.
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