https://ria.ru/20230416/paskha-1865621204.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:28
2023-04-16T09:28
2023-04-16T09:28
пасха
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_8c357bb99d150b7e32fcf2aef94d5493.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная и сухая погода, что позволит воздуху лучше прогреться. То есть переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 12 - плюс 14, по области - плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец. По его словам, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба. "Сегодня - заключительный день с заморозками, сегодня заморозки были до минус 4,3 градуса по области", - добавил он.
https://ria.ru/20230401/pogoda-1862343855.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863447925_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b6bd0aef4ccaa09a3975adb4cdb1bdd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Пасху
Синоптик Тишковец: в Москве на Пасху ожидается солнечная погода и до 14 градусов тепла
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Солнечно, сухо и до плюс 14 градусов ожидается в Москве на Пасху, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему будет преобладать солнечная и сухая погода, что позволит воздуху лучше прогреться. То есть переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 12 - плюс 14, по области - плюс 10 - плюс 15", - рассказал Тишковец.
По его словам, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня - заключительный день с заморозками, сегодня заморозки были до минус 4,3 градуса по области", - добавил он.
Синоптик предупредил москвичей об арктических вторжениях в апреле