https://ria.ru/20230416/paskha-1865619635.html

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Путин поздравил православных христиан с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:10

2023-04-16T09:10

2023-04-16T11:01

религия

пасха

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В поздравлении Путин отметил "созидательную, подвижническую деятельность" Русской православной церкви и других христианских конфессий. Он указал, что они помогают сохранять историческое и культурное наследие России, участвуют в решении ключевых социальных проблем, укрепляют институт семьи, занимаются воспитанием молодежи.По словам президента, церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы, а "в условиях серьезных вызовов" активно принимает участие в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору.Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он выразил настоятелю глубокую признательность за "неустанный подвижнический труд".Президент отметил, что мудрое пастырское слово патриарха многие годы помогает консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору.Ранее Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

https://ria.ru/20230416/paskha-1865278405.html

https://ria.ru/20230416/paskha-1865617208.html

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Дарья Буймова

пасха, религия, россия, владимир путин, русская православная церковь