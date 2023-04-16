https://ria.ru/20230416/paskha-1865619635.html
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Путин поздравил православных христиан с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:10
2023-04-16T09:10
2023-04-16T11:01
религия
пасха
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В поздравлении Путин отметил "созидательную, подвижническую деятельность" Русской православной церкви и других христианских конфессий. Он указал, что они помогают сохранять историческое и культурное наследие России, участвуют в решении ключевых социальных проблем, укрепляют институт семьи, занимаются воспитанием молодежи.По словам президента, церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы, а "в условиях серьезных вызовов" активно принимает участие в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору.Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он выразил настоятелю глубокую признательность за "неустанный подвижнический труд".Президент отметил, что мудрое пастырское слово патриарха многие годы помогает консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору.Ранее Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
https://ria.ru/20230416/paskha-1865278405.html
https://ria.ru/20230416/paskha-1865617208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, религия, россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Пасха, Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил верующих граждан с Пасхой
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
«
"Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей", — указал глава государства.
В поздравлении Путин отметил "созидательную, подвижническую деятельность" Русской православной церкви
и других христианских конфессий. Он указал, что они помогают сохранять историческое и культурное наследие России
, участвуют в решении ключевых социальных проблем, укрепляют институт семьи, занимаются воспитанием молодежи.
По словам президента, церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы, а "в условиях серьезных вызовов" активно принимает участие в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору.
День святой Пасхи по православному календарю
Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он выразил настоятелю глубокую признательность за "неустанный подвижнический труд".
Президент отметил, что мудрое пастырское слово патриарха многие годы помогает консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору.
Ранее Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.
Светлое Христово Воскресение — Пасха — главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
Собянин поздравил православных россиян с Пасхой