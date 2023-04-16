https://ria.ru/20230416/paskha-1865617980.html
Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху
Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху
Кулич - это сдобная выпечка, его оптимальная порция - около 150 граммов, при его приготовлении можно уменьшить количество сахара, заменить часть сливочного... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:50
2023-04-16T08:50
2023-04-16T09:10
общество
антонина стародубова
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кулич - это сдобная выпечка, его оптимальная порция - около 150 граммов, при его приготовлении можно уменьшить количество сахара, заменить часть сливочного масла растительным, поменять цукаты на кусочки сухофруктов или орехи, и не использовать сахарную мастику для украшения, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Традиционные куличи и пасха - калорийная пища с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров за счет яичных желтков и сливочного масла, их, по сути, можно отнести к сдобной выпечке и кондитерским изделиям – группе пищевых продуктов, которые необходимо ограничивать и употреблять не ежедневно, а по праздникам и в небольшом количестве. Поэтому даже здоровому взрослому человеку лучше ограничить порцию кулича или пасхи до 100 или 150 граммов", - рассказала Стародубова. Диетолог добавила, что людям с хроническими заболеваниями для определения порции подобных блюд необходимо проконсультироваться с врачом. Собеседница агентства рассказала, что при домашнем приготовлении куличей можно немного уменьшить количество сахара, заменить часть сливочного масла растительным, поменять цукаты на кусочки сухофруктов или орехи, и не использовать сахарную мастику для украшения. "Согласно санитарно-гигиеническим требованиям яйца, вареные вкрутую, должны храниться в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 6 не более 36 часов, а яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат. На куличах промышленного выпуска сроки годности и условия хранения указаны на этикетке продукта. Сроки годности домашней выпечки в среднем не превышают 48 часов. Продукты с истекшим сроком годности не нужно употреблять в пищу", - подчеркнула врач. Она уточнила, что для тех, кто соблюдал многодневный пост самым правильным с медицинской точкой зрения будет возвращение к принципам здорового разнообразного питания с обязательным присутствием в ежедневном рационе овощей, фруктов, хлеба, круп и других продуктов из цельного зерна, умеренным потреблением диетических сортов мяса и птицы - курица, индейка, кролик, рыбы, яиц и молочных продуктов пониженной жирности. А также абсолютно всем стоит отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.
https://ria.ru/20230411/paskha-1864370127.html
https://ria.ru/20230414/zavtrak-1865195266.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, антонина стародубова, пасха
Общество, Антонина Стародубова, Пасха
Диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху
Главный диетолог Москвы Стародубова: порцию кулича надо ограничить до 150 граммов
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кулич - это сдобная выпечка, его оптимальная порция - около 150 граммов, при его приготовлении можно уменьшить количество сахара, заменить часть сливочного масла растительным, поменять цукаты на кусочки сухофруктов или орехи, и не использовать сахарную мастику для украшения, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Традиционные куличи и пасха - калорийная пища с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров за счет яичных желтков и сливочного масла, их, по сути, можно отнести к сдобной выпечке и кондитерским изделиям – группе пищевых продуктов, которые необходимо ограничивать и употреблять не ежедневно, а по праздникам и в небольшом количестве. Поэтому даже здоровому взрослому человеку лучше ограничить порцию кулича или пасхи до 100 или 150 граммов", - рассказала Стародубова.
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Диетолог добавила, что людям с хроническими заболеваниями для определения порции подобных блюд необходимо проконсультироваться с врачом.
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"Что же касается традиционных крашенных вареных яиц, то лучше всего будет ограничиться одним-двумя, а для взрослых - максимум тремя яйцами", - добавила она.
Собеседница агентства рассказала, что при домашнем приготовлении куличей можно немного уменьшить количество сахара, заменить часть сливочного масла растительным, поменять цукаты на кусочки сухофруктов или орехи, и не использовать сахарную мастику для украшения.
"Согласно санитарно-гигиеническим требованиям яйца, вареные вкрутую, должны храниться в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 6 не более 36 часов, а яйца с поврежденной скорлупой хранению не подлежат. На куличах промышленного выпуска сроки годности и условия хранения указаны на этикетке продукта. Сроки годности домашней выпечки в среднем не превышают 48 часов. Продукты с истекшим сроком годности не нужно употреблять в пищу", - подчеркнула врач.
Она уточнила, что для тех, кто соблюдал многодневный пост самым правильным с медицинской точкой зрения будет возвращение к принципам здорового разнообразного питания с обязательным присутствием в ежедневном рационе овощей, фруктов, хлеба, круп и других продуктов из цельного зерна, умеренным потреблением диетических сортов мяса и птицы - курица, индейка, кролик, рыбы, яиц и молочных продуктов пониженной жирности. А также абсолютно всем стоит отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.
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