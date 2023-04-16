https://ria.ru/20230416/paskha-1865617208.html

Собянин поздравил православных россиян с Пасхой

Собянин поздравил православных россиян с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023

Собянин поздравил православных россиян с Пасхой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой, отметив, что в этот день в столице много света, тепла и душевная атмосфера. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:32

2023-04-16T08:32

2023-04-16T08:32

религия

москва

сергей собянин

пасха

религия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой, отметив, что в этот день в столице много света, тепла и душевная атмосфера. "Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Христовым Воскресением! Пасха - жизнеутверждающий праздник, который наполняет сердца верующих радостью и любовью. В эти светлые дни мы испытываем особое желание делать добрые дела, проявлять чуткость и отзывчивость", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Мэр Москвы подчеркнул, что традиционный московский фестиваль "Пасхальный дар" проникнут духом милосердия. Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и многое другое. Светлое Христово Воскресение - Пасха - главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

https://ria.ru/20230416/paskha-1865278405.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, пасха, религия