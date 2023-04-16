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Собянин поздравил православных россиян с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
08:32 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/paskha-1865617208.html
Собянин поздравил православных россиян с Пасхой
Собянин поздравил православных россиян с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023
Собянин поздравил православных россиян с Пасхой
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой, отметив, что в этот день в столице много света, тепла и душевная атмосфера. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:32
2023-04-16T08:32
религия
москва
сергей собянин
пасха
религия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой, отметив, что в этот день в столице много света, тепла и душевная атмосфера. "Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Христовым Воскресением! Пасха - жизнеутверждающий праздник, который наполняет сердца верующих радостью и любовью. В эти светлые дни мы испытываем особое желание делать добрые дела, проявлять чуткость и отзывчивость", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Мэр Москвы подчеркнул, что традиционный московский фестиваль "Пасхальный дар" проникнут духом милосердия. Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и многое другое. Светлое Христово Воскресение - Пасха - главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
https://ria.ru/20230416/paskha-1865278405.html
https://ria.ru/20230414/moskva-1865262677.html
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москва, сергей собянин, пасха, религия
Религия, Москва, Сергей Собянин, Пасха, Религия
Собянин поздравил православных россиян с Пасхой

Собянин поздравил москвичей с Пасхой, отметив, что в этот день в столице много света

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОткрытие фестиваля "Пасхальный дар"
Открытие фестиваля Пасхальный дар - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Открытие фестиваля "Пасхальный дар". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой, отметив, что в этот день в столице много света, тепла и душевная атмосфера.
"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Христовым Воскресением! Пасха - жизнеутверждающий праздник, который наполняет сердца верующих радостью и любовью. В эти светлые дни мы испытываем особое желание делать добрые дела, проявлять чуткость и отзывчивость", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Пасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
День святой Пасхи по православному календарю
04:02
Мэр Москвы подчеркнул, что традиционный московский фестиваль "Пасхальный дар" проникнут духом милосердия. Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и многое другое.
«
"Пасха в Москве - это много света и тепла, душевная атмосфера и радость добрых дел", - добавил Собянин. Он пожелал россиянам праздничного настроения, крепкого здоровья и всего самого доброго.
Светлое Христово Воскресение - Пасха - главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).
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РелигияМоскваСергей СобянинПасхаРелигия
 
 
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