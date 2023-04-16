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Российские военные в Сирии встретили Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
05:30 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/paskha-1865609970.html
Российские военные в Сирии встретили Пасху
Российские военные в Сирии встретили Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
Российские военные в Сирии встретили Пасху
Российские военные в Сирии поучаствовали в праздничных богослужениях на авиабазе "Хмеймим", сообщает министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T05:30
2023-04-16T05:30
религия
сирия
россия
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские военные в Сирии поучаствовали в праздничных богослужениях на авиабазе "Хмеймим", сообщает министерство обороны РФ. Военные совершили крестный ход по территории базы, пронеся в колонне икону Воскресения Христова под пасхальный колокольный звон. Во время богослужения военным было зачитано пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также отмечается, что в канун праздника на "Хмеймиме" состоялось освящение куличей, приготовленных поварами для каждого военнослужащего авиабазы.
https://ria.ru/20230416/ogon-1865604697.html
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сирия, россия, пасха
Религия, Сирия, Россия, Пасха
Российские военные в Сирии встретили Пасху

Минобороны: российские военные в Сирии поучаствовали в богослужениях на базе "Хмеймим"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские военнослужащие на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские военные в Сирии поучаствовали в праздничных богослужениях на авиабазе "Хмеймим", сообщает министерство обороны РФ.
«
"В пасхальную ночь на российской авиабазе "Хмеймим" прошли праздничное богослужение и крестный ход, в которых приняли участие командование авиабазы и все желающие военнослужащие, не задействованные на боевом дежурстве", - говорится в сообщении.
Военные совершили крестный ход по территории базы, пронеся в колонне икону Воскресения Христова под пасхальный колокольный звон. Во время богослужения военным было зачитано пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Также отмечается, что в канун праздника на "Хмеймиме" состоялось освящение куличей, приготовленных поварами для каждого военнослужащего авиабазы.
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