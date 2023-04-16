https://ria.ru/20230416/paskha-1865609970.html

Российские военные в Сирии встретили Пасху

Российские военные в Сирии встретили Пасху - РИА Новости, 16.04.2023

Российские военные в Сирии встретили Пасху

Российские военные в Сирии поучаствовали в праздничных богослужениях на авиабазе "Хмеймим", сообщает министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:30

2023-04-16T05:30

2023-04-16T05:30

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские военные в Сирии поучаствовали в праздничных богослужениях на авиабазе "Хмеймим", сообщает министерство обороны РФ. Военные совершили крестный ход по территории базы, пронеся в колонне икону Воскресения Христова под пасхальный колокольный звон. Во время богослужения военным было зачитано пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также отмечается, что в канун праздника на "Хмеймиме" состоялось освящение куличей, приготовленных поварами для каждого военнослужащего авиабазы.

https://ria.ru/20230416/ogon-1865604697.html

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сирия, россия, пасха