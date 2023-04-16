https://ria.ru/20230416/paskha-1865609092.html
Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО
Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО - РИА Новости, 16.04.2023
Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО
Более тысячи пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз передали волонтеры на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T05:07
2023-04-16T05:07
2023-04-16T05:07
россия
владикавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Более тысячи пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз передали волонтеры на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, сообщил журналистам президент благотворительного фонда "Быть добру" Амурхан Кусов. "К Пасхе Владикавказская Аланская епархия подготовила гуманитарный груз, более тысячи яиц, пасхи, осетинские пироги. <…> Активное участие приняли различные образовательные учреждения города Владикавказа, это физические лица", - сказал он.
россия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2a0fa1b978c61ead0a736389dcd831c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владикавказ
Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО
Волонтеры из Северной Осетии передали пасхальный груз на позиции российских сил в зоне СВО