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Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО - РИА Новости, 16.04.2023
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05:07 16.04.2023
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Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО
Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО - РИА Новости, 16.04.2023
Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО
Более тысячи пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз передали волонтеры на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T05:07
2023-04-16T05:07
россия
владикавказ
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Более тысячи пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз передали волонтеры на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, сообщил журналистам президент благотворительного фонда "Быть добру" Амурхан Кусов. "К Пасхе Владикавказская Аланская епархия подготовила гуманитарный груз, более тысячи яиц, пасхи, осетинские пироги. &lt;…&gt; Активное участие приняли различные образовательные учреждения города Владикавказа, это физические лица", - сказал он.
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россия, владикавказ
Россия, Владикавказ
Волонтеры из Северной Осетии отправили пасхальный груз в зону СВО

Волонтеры из Северной Осетии передали пасхальный груз на позиции российских сил в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Более тысячи пасхальных яиц, куличи, осетинские пироги и другой гуманитарный груз передали волонтеры на передовые позиции Вооруженных сил России на запорожском направлении, сообщил журналистам президент благотворительного фонда "Быть добру" Амурхан Кусов.
"К Пасхе Владикавказская Аланская епархия подготовила гуманитарный груз, более тысячи яиц, пасхи, осетинские пироги. <…> Активное участие приняли различные образовательные учреждения города Владикавказа, это физические лица", - сказал он.
 
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