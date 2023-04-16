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Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
00:39 16.04.2023 (обновлено: 00:47 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/paskha-1865599166.html
Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу
Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу - РИА Новости, 16.04.2023
Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, телеграмма опубликована на сайте правительства. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T00:39
2023-04-16T00:47
религия
россия
михаил мишустин
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, телеграмма опубликована на сайте правительства. "Сегодня Русская православная церковь ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране. Многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия", - говорится в послании. Премьер отметил, что Пасха объединяет миллионы людей, а также помогает постигать христианские заповеди и наполняет стремлением совершать праведные и добрые дела. Он подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла развивается сотрудничество между Русской православной церковью, органами государственной власти и общественными институтами, а также решаются вопросы в области культуры и образования, возрождаются православные святыни и памятники истории.
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россия, михаил мишустин, русская православная церковь, пасха
Религия, Россия, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, Пасха
Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу

Премьер-министр России Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Троицкого собора в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Троицкого собора в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Троицкого собора в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Сегодня Русская православная церковь ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране. Многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия", - говорится в послании.
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Премьер отметил, что Пасха объединяет миллионы людей, а также помогает постигать христианские заповеди и наполняет стремлением совершать праведные и добрые дела. Он подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла развивается сотрудничество между Русской православной церковью, органами государственной власти и общественными институтами, а также решаются вопросы в области культуры и образования, возрождаются православные святыни и памятники истории.
 
РелигияРоссияМихаил МишустинРусская православная церковьПасха
 
 
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