https://ria.ru/20230416/paskha-1865599166.html

Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу

Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу - РИА Новости, 16.04.2023

Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, телеграмма опубликована на сайте правительства. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:39

2023-04-16T00:39

2023-04-16T00:47

религия

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, телеграмма опубликована на сайте правительства. "Сегодня Русская православная церковь ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране. Многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия", - говорится в послании. Премьер отметил, что Пасха объединяет миллионы людей, а также помогает постигать христианские заповеди и наполняет стремлением совершать праведные и добрые дела. Он подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла развивается сотрудничество между Русской православной церковью, органами государственной власти и общественными институтами, а также решаются вопросы в области культуры и образования, возрождаются православные святыни и памятники истории.

https://ria.ru/20230416/kirill-1865597580.html

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россия, михаил мишустин, русская православная церковь, пасха