Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу
Премьер-министр России Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Троицкого собора в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Троицкого собора в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Сегодня Русская православная церковь ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране. Многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия", - говорится в послании.
Премьер отметил, что Пасха объединяет миллионы людей, а также помогает постигать христианские заповеди и наполняет стремлением совершать праведные и добрые дела. Он подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла развивается сотрудничество между Русской православной церковью, органами государственной власти и общественными институтами, а также решаются вопросы в области культуры и образования, возрождаются православные святыни и памятники истории.