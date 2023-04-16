https://ria.ru/20230416/oskorbleniya-1865641331.html

Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке

Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке - РИА Новости, 16.04.2023

Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке

Человека, совершившего глупый поступок, можно назвать безмозглым и бестолковым, олухом и остолопом ― зачем в языке такое многообразие оскорблений, к тому же синонимичных? Какая у грубых и обидных слов роль в коммуникации, и зачем вообще кого-то оскорблять? В чем схожесть и различие брани и мата, и почему иногда необходимо нарушить словесное табу.

2023-04-16T12:00

2023-04-16T12:00

2023-04-16T12:09

как это по-русски

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865641197_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c7968da6689d60fe06b1dc4bc1f09eea.jpg

Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке Человека, совершившего глупый поступок, можно назвать безмозглым и бестолковым, олухом и остолопом ― зачем в языке такое многообразие оскорблений, к тому же синонимичных? Какая у грубых и обидных слов роль в коммуникации, и зачем вообще кого-то оскорблять? В чем схожесть и различие брани и мата, и почему иногда необходимо нарушить словесное табу. audio/mpeg

Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке Человека, совершившего глупый поступок, можно назвать безмозглым и бестолковым, олухом и остолопом ― зачем в языке такое многообразие оскорблений, к тому же синонимичных? Какая у грубых и обидных слов роль в коммуникации, и зачем вообще кого-то оскорблять? В чем схожесть и различие брани и мата, и почему иногда необходимо нарушить словесное табу. audio/mpeg

О том, почему я нашем языке такое обилие оскорбительных слов рассказала доктор филологических наук Эльвира Акимова. Почему "соображают" именно на троих, и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник". О том, сколько в русском языке способов предложить выпить, мы рассказывали в эпизоде: ”Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих”.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артур Арушанян, Ирина Любина, Виктор Флиер, Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио