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Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке
Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке - РИА Новости, 16.04.2023
Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке
Человека, совершившего глупый поступок, можно назвать безмозглым и бестолковым, олухом и остолопом ― зачем в языке такое многообразие оскорблений, к тому же синонимичных? Какая у грубых и обидных слов роль в коммуникации, и зачем вообще кого-то оскорблять? В чем схожесть и различие брани и мата, и почему иногда необходимо нарушить словесное табу.
2023-04-16T12:00
2023-04-16T12:00
2023-04-16T12:09
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Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке
Человека, совершившего глупый поступок, можно назвать безмозглым и бестолковым, олухом и остолопом ― зачем в языке такое многообразие оскорблений, к тому же синонимичных? Какая у грубых и обидных слов роль в коммуникации, и зачем вообще кого-то оскорблять? В чем схожесть и различие брани и мата, и почему иногда необходимо нарушить словесное табу.
audio/mpeg
Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке
Человека, совершившего глупый поступок, можно назвать безмозглым и бестолковым, олухом и остолопом ― зачем в языке такое многообразие оскорблений, к тому же синонимичных? Какая у грубых и обидных слов роль в коммуникации, и зачем вообще кого-то оскорблять? В чем схожесть и различие брани и мата, и почему иногда необходимо нарушить словесное табу.
audio/mpeg
О том, почему я нашем языке такое обилие оскорбительных слов рассказала доктор филологических наук Эльвира Акимова. Почему "соображают" именно на троих, и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник". О том, сколько в русском языке способов предложить выпить, мы рассказывали в эпизоде: ”Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих”.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Артур Арушанян, Ирина Любина, Виктор Флиер, Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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Зачем мы используем оскорбления, и почему их так много в языке
Человека, совершившего глупый поступок, можно назвать безмозглым и бестолковым, олухом и остолопом ― зачем в языке такое многообразие оскорблений, к тому же синонимичных? Какая у грубых и обидных слов роль в коммуникации, и зачем вообще кого-то оскорблять? В чем схожесть и различие брани и мата, и почему иногда необходимо нарушить словесное табу.