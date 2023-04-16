https://ria.ru/20230416/oon-1865609697.html

Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия

Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия - РИА Новости, 16.04.2023

Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия

Совбез ООН призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T05:22

2023-04-16T05:22

2023-04-16T05:27

судан

совет безопасности оон

столкновения в хартуме

оон

в мире

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ООН, 16 апр - РИА Новости. Совбез ООН призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу."Члены Совета безопасности выразили глубокую обеспокоенность в связи с военными столкновениями между Суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирного населения", - говорится в заявлении СБ ООН."Члены Совбеза призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, восстановлению спокойствия и призвали вернуться к диалогу для урегулирования нынешнего кризиса в Судане", - отмечается в нем.

https://ria.ru/20230411/zasedanie-1864627623.html

судан

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судан, совет безопасности оон, столкновения в хартуме, оон, в мире