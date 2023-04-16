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Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР

Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР - РИА Новости, 16.04.2023

Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР

Губернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:37

2023-04-16T15:37

2023-04-16T16:51

религия

донецкая народная республика

курская область

роман старовойт

вооруженные силы рф

пасха

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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР. Губернатор Курской области Роман Старовойт побывал с рабочим визитом в подшефном Первомайском районе ДНР. Во время поездки глава региона принял участие в праздничном богослужении в храме святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта ДНР. "Для меня была огромная честь доставить настоятелю частицу Благодатного огня, прибывшую из Иерусалима сегодня ночью. Также передал список Знаменской иконы и пасхальные подарки прихожанам. Хочу ещё раз пожелать православным всего наилучшего в этот светлый день! Христос Воскресе!" - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Также Старовойт осмотрел ход восстановления жилых домов, школ и других социальных объектов в Первомайском районе и Мариуполе, а также передал гуманитарную помощь. Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае 2022 года. Регион помогает восстанавливать пострадавшие после обстрелов растворобетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома. Першотравневый (Первомайский) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Мангуш. Население - более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля.

донецкая народная республика

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, курская область, роман старовойт, вооруженные силы рф, пасха