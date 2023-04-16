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Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
15:37 16.04.2023 (обновлено: 16:51 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/ogon-1865662032.html
Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР
Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР - РИА Новости, 16.04.2023
Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР
Губернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T15:37
2023-04-16T16:51
религия
донецкая народная республика
курская область
роман старовойт
вооруженные силы рф
пасха
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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР. Губернатор Курской области Роман Старовойт побывал с рабочим визитом в подшефном Первомайском районе ДНР. Во время поездки глава региона принял участие в праздничном богослужении в храме святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта ДНР. "Для меня была огромная честь доставить настоятелю частицу Благодатного огня, прибывшую из Иерусалима сегодня ночью. Также передал список Знаменской иконы и пасхальные подарки прихожанам. Хочу ещё раз пожелать православным всего наилучшего в этот светлый день! Христос Воскресе!" - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Также Старовойт осмотрел ход восстановления жилых домов, школ и других социальных объектов в Первомайском районе и Мариуполе, а также передал гуманитарную помощь. Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае 2022 года. Регион помогает восстанавливать пострадавшие после обстрелов растворобетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома. Першотравневый (Первомайский) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Мангуш. Население - более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля.
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донецкая народная республика, курская область, роман старовойт, вооруженные силы рф, пасха
Религия, Донецкая Народная Республика, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы РФ, Пасха
Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР

Курский губернатор Старовойт привез Благодатный огонь в храм в поселке Ялта в ДНР

© Фото : Роман Старовойт/TelegramГубернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР
Губернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Губернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт привёз частицу Благодатного огня в храм святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта Первомайского района ДНР.
Губернатор Курской области Роман Старовойт побывал с рабочим визитом в подшефном Первомайском районе ДНР. Во время поездки глава региона принял участие в праздничном богослужении в храме святителя Иоанна Златоуста в посёлке Ялта ДНР.
"Для меня была огромная честь доставить настоятелю частицу Благодатного огня, прибывшую из Иерусалима сегодня ночью. Также передал список Знаменской иконы и пасхальные подарки прихожанам. Хочу ещё раз пожелать православным всего наилучшего в этот светлый день! Христос Воскресе!" - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Также Старовойт осмотрел ход восстановления жилых домов, школ и других социальных объектов в Первомайском районе и Мариуполе, а также передал гуманитарную помощь.
Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР в мае 2022 года. Регион помогает восстанавливать пострадавшие после обстрелов растворобетонный и асфальтовый заводы, дорожную сеть, инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
Першотравневый (Первомайский) район находится на юго-западе ДНР, неподалёку от Мариуполя. Районный центр - поселок городского типа Мангуш. Население - более 27 тысяч человек. Был освобождён в ходе специальной военной операции силами ВС РФ и армии ДНР в конце февраля.
Схождение Благодатного огня
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Верующие у ворот в старом городе Иерусалима, которые ведут к храму Гроба Господня, в Пасхальную субботу

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
1 из 10
© AHMAD GHARABLI

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

Сотрудники правоохранительных органов возле храма Гроба Господня в Иерусалиме

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

© AHMAD GHARABLI
2 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Марш палестинских скаутов в честь православной Пасхи в Старом городе в Иерусалиме

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
3 из 10
© РИА Новости / Артем Буденный

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

Православные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© РИА Новости / Артем Буденный
4 из 10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
5 из 10
© AP Photo / Mahmoud Illean

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

© AP Photo / Mahmoud Illean
6 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

Верующие со свечами, зажженными от Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

Верующие со свечами, зажженными от Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
8 из 10
© AP Photo / Mahmoud Illean

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

© AP Photo / Mahmoud Illean
9 из 10
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
10 из 10

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
1 из 10

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

© AHMAD GHARABLI
2 из 10

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© РИА Новости / Артем Буденный
4 из 10

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
5 из 10

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

© AP Photo / Mahmoud Illean
6 из 10

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
8 из 10

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

© AP Photo / Mahmoud Illean
9 из 10

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
10 из 10
 
РелигияДонецкая Народная РеспубликаКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы РФПасха
 
 
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