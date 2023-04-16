Курский губернатор привез Благодатный огонь в подшефный район ДНР

Курский губернатор Старовойт привез Благодатный огонь в храм в поселке Ялта в ДНР
На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.
Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.
Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.
Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.
Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.
В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.
В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.
Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.
Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.
Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.
Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.
На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.
Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.
Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.
В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.
Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.
Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.