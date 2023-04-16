https://ria.ru/20230416/ogon-1865618962.html
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь - РИА Новости, 16.04.2023
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:03
2023-04-16T09:03
2023-04-16T09:03
религия
религия
иерусалим
мелитополь
пасха
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. В настоящее время частица Благодатного огня находится на территории монастыря в Мелитополе, где проходят пасхальные богослужения. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, иерусалим, мелитополь, пасха
Религия, Религия, Иерусалим, Мелитополь, Пасха
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей Мелитополя