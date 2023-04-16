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Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
09:03 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/ogon-1865618962.html
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь - РИА Новости, 16.04.2023
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:03
2023-04-16T09:03
религия
религия
иерусалим
мелитополь
пасха
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости. В настоящее время частица Благодатного огня находится на территории монастыря в Мелитополе, где проходят пасхальные богослужения. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html
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религия, иерусалим, мелитополь, пасха
Религия, Религия, Иерусалим, Мелитополь, Пасха
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Мелитополь

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей Мелитополя

© РИА Новости / Артём БудённыйЛампады с Благодатным огнем из Иерусалима
Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Артём Будённый
Лампады с Благодатным огнем из Иерусалима. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в один из монастырей города Мелитополь, передаёт корреспондент РИА Новости.
В настоящее время частица Благодатного огня находится на территории монастыря в Мелитополе, где проходят пасхальные богослужения.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборе Святого Григория Просветителя в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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